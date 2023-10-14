Деукраїнізація Маріуполя: у будинки місцевих заселяють російських будівельників

До Маріуполя навмисно завозять робітників із різних регіонів РФ та країн Середньої Азії, аби змінити етнічний склад міста.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Окупанти ціленаправлено змінюють етнічний склад населення Маріуполя, щоб деукраїнізувати його. Завозять робітників із різних регіонів росії та країн Середньої Азії. А щоб вони перевозили свої родини та залишалися жити у захопленому місті – дозволяють їм жити у квартирах маріупольців, - розповідають у чинній міськраді.

Місцеві розповідають, що приїжджі російські будівельники заселяються до так званих безхазяйних квартир маріупольців. Тобто осель, чиї власники змушені були покинути місто через вторгнення росіян.

Окупанти намагаються перетворити Маріуполь на російське місто й іншим шляхом. Вони будують будинки в іпотеку для жителів РФ. А ось маріупольці залишаються ні з чим, кажуть в міськраді.

Нагадаємо, раніше міська рада Маріуполя повідомила, що в окупованому місті критична ситуація з інфраструктурою, зокрема, з опаленням. Більш того, переважна більшість будинків досі перебуває в аварійному стані. Тож люди бояться, що вже другу зиму поспіль їм доведеться замерзати у власних оселях.

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