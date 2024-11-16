Дев'ять з десяти влучань: Україна починає масове виробництво унікальних дронів — WSJ

В Україні почали масштабно виготовляти недорогі ударні дроив, що керуються простим дешевим комп’ютером і мають високий ступінь влучань.

Українські компанії готуються до промислового виробництва нового покоління дронів-камікадзе, які не піддаються впливу російських систем РЕБ.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Назріває ще більший прорив – автоматизовані дрони масового виробництва. У рамках значного кроку, про який раніше не повідомлялося, українські виробники безпілотників швидко нарощують виробництво недорогих ударних дронів, що керуються простим дешевим комп’ютером, до промислових масштабів", - пише WSJ.

Ідеться про успішну інтеграцію виробниками недорогих комп’ютерів у складні, компактні системи, здатні повторювати можливості, раніше доступні лише у набагато дорожчому обладнанні.

"Київ збирається отримати десятки тисяч мініатюрних комп’ютерів Auterion, відомих як Skynode, які мають вийти на поле бою на початку наступного року", - зазначає видання.

WSJ зауважує, що Україна, населення якої становить лише одну чверть населення Росії, покладається на технологічну перевагу, щоб стримувати численні хвилі російських танків і піхоти.

"Маючи обмежені поставки артилерійських боєприпасів, Україна з минулого року все більше покладається на ударні безпілотники, щоб стримувати російську навалу. Швидкий спритний апарат із чотирма роторами розміром приблизно з обідню тарілку, керований пілотом в окулярах, які приймають відео з бортової камери, має прикріплену вибухівку, яка детонує під час удару", - описує видання український FPV-дрон.

У матеріалі йдеться, що росіяни протидіють українським безпілотникам насамперед за допомогою засобів РЕБ, які можуть їх збивати, заглушуючи сигнал між диспетчером і апаратом, через що зараз лише один із п’яти FPV-дронів вражає свою ціль.

Натомість технологія автопілота зводить нанівець цей контрзахід, інтегруючи в дрон електронну систему керування за допомогою програмного забезпечення, завантаженого на дешевий міні-комп’ютер.

Таку технологію наведення зараз використовують у дорогих ракетах, але українські фахівці зуміли адаптувати її для маленьких, дешевих і розумних безпілотників, здатних відстежувати та вражати рухомі цілі, завдяки чому дрон захоплює свою ціль камерою і комп’ютером і заходить на ціль без необхідності дистанційного керування оператором.

Видання пише, що українські фахівці розробили програмне забезпечення, яке дозволяє крихітному елементарному комп’ютеру вартістю близько 15 доларів, направляти безпілотник до цілі за допомогою камери, яка коштує приблизно стільки ж.

Такі ударні дрони мають показник влучання приблизно дев’ять із 10.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири типи ракет, які наразі проходять випробування, ще багато чого потрібно зробити.

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