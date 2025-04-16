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Дев’ять агентів ФСБ готували теракти у центрі та на сході України: деталі від СБУ (фото)
Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала нову розгалужену агентурну мережу російської ФСБ, яка діяла у чотирьох регіонах.
СБУ провела спецоперацію, в межах якої затримала дев’ять агентів, які готували теракти і диверсії у центрі та на сході України на замовлення Росії. Серед фігурантів — п’ятеро неповнолітніх віком 14-15 років.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідчих, агенти Федеральної служби безпеки Росії готували серію вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування українських Сил оборони.
Фігуранти також планували підірвати ключові мости та магістральні колії «Укрзалізниці», які забезпечують логістику українських військ.
Зловмисники діяли порізно, але з чітким розподілом обовʼязків. Їхні дії контролювали два працівники ФСБ.
Так, одна агентурна група виготовляла саморобні вибухові пристрої та закладала їх у схрони. Інші агенти діставали звідти вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в землі та залишали на місцях запланованих терактів. Додатково фігуранти встановили там приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.
За допомогою спостережних точок ворог збирався дистанційно активувати вибухівку та зафіксувати наслідки ураження.
Працівники СБУ затримали всіх учасників агентурної мережі, коли ті готували першу серію терактів. У затриманих вилучили понад 30 кг вибухівки, яку ті планували використати у різних регіонах України.
За даними слідства, агентами виявились місцеві жителі. Кожного з них ФСБ завербувала через телеграм-канали з пошуку легких заробітків.
Чотирьом фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Заочну підозру отримали і двоє співробітників ФСБ, які координували роботу агентурної мережі.
Також вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів.
До слова, раніше СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували теракти на Хмельниччині. Зловмисники планували мали підірвати вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради.