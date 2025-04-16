Дев’ять агентів ФСБ готували теракти у центрі та на сході України: деталі від СБУ (фото)

СБУ затримала агентів ФСБ, які готували теракти в Україні / © СБУ

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СБУ провела спецоперацію, в межах якої затримала дев’ять агентів, які готували теракти і диверсії у центрі та на сході України на замовлення Росії. Серед фігурантів — п’ятеро неповнолітніх віком 14-15 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, агенти Федеральної служби безпеки Росії готували серію вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування українських Сил оборони.

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Фігуранти також планували підірвати ключові мости та магістральні колії «Укрзалізниці», які забезпечують логістику українських військ.

Зловмисники діяли порізно, але з чітким розподілом обовʼязків. Їхні дії контролювали два працівники ФСБ.

Так, одна агентурна група виготовляла саморобні вибухові пристрої та закладала їх у схрони. Інші агенти діставали звідти вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в землі та залишали на місцях запланованих терактів. Додатково фігуранти встановили там приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

За допомогою спостережних точок ворог збирався дистанційно активувати вибухівку та зафіксувати наслідки ураження.

Працівники СБУ затримали всіх учасників агентурної мережі, коли ті готували першу серію терактів. У затриманих вилучили понад 30 кг вибухівки, яку ті планували використати у різних регіонах України.

За даними слідства, агентами виявились місцеві жителі. Кожного з них ФСБ завербувала через телеграм-канали з пошуку легких заробітків.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Заочну підозру отримали і двоє співробітників ФСБ, які координували роботу агентурної мережі.

Також вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів.

Російський агент, якого затримали працівники СБУ / © СБУ

Вилучена в агентів ФСБ саморобна вибухівка / © СБУ

Вилучена в агентів ФСБ саморобна вибухівка / © СБУ

До слова, раніше СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували теракти на Хмельниччині. Зловмисники планували мали підірвати вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради.