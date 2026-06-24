Дев’ять днів у підвалі: ДБР завершило справу про катування багатодітного чоловіка в ТЦК

Чоловіка катували у ТЦК на Миколаївщині / © Державне бюро розслідувань

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо катування чоловіка в одному з відділів Вознесенського РТЦК та СП у Миколаївської області. Потерпілий був батьком п’яти дітей та мав проблеми зі здоров’ям, однак це не завадило посадовцям центру комплектування примусово мобілізувати його.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, у 2024 році під час мобілізаційних заходів чоловіка доставили до ТЦК та після примусового проходження військово-лікарської комісії визнали придатним до служби. Водночас дві військові частини відмовилися приймати його через стан здоров’я.

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У ДБР заявили, що після цього посадовці ТЦК «вирішили за будь-яку ціну виконати мобілізаційний план». Для цього вони протягом дев’яти днів незаконно утримували чоловіка, зокрема в підвальному приміщенні, застосовуючи до нього фізичне насильство та психологічний тиск.

© Державне бюро розслідувань

«Від чоловіка вимагали погодитися на мобілізацію нібито добровільно або підписати документи про відсутність претензій до працівників ТЦК», — зазначили у відомстві.

За інформацією ДБР, потерпілого звільнили лише після того, як у нього стали очевидними наслідки побиття. Після звільнення він звернувся за медичною допомогою.

© Державне бюро розслідувань

У результаті протиправних дій чоловік отримав струс головного мозку, перелом руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв’язування.

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Обвинувальний акт уже скеровано до суду. На лаві підсудних опиняться тимчасово виконуючий обов’язки начальника четвертого відділу Вознесенського РТЦК та СП Миколаївської області та двоє його підлеглих.

© Державне бюро розслідувань

Їм інкримінують катування та незаконне позбавлення волі, вчинені групою осіб (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України). Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на збірному пункті Миколаївського обласного ТЦК та СП виявили чоловіків, яких утримували незаконно, а один із затриманих провів там майже три тижні із важкими травмами.

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