Наслідки ворожого удару по Комишувасі 2 листопада / © ДСНС

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У Комишувасі Запорізької області вже п’яту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару 2 листопада. Окупанти скинули на громаду щонайменше дев’ять авіабомб, зокрема вдарили по підземній школі, яка слугувала укриттям для місцевих жителів. Серед загиблих — працівники ЦНАП, поліцейські, рятувальники та цивільні.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію в Комишувасі.

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Хто загинув під час російського удару по Комишувасі

Станом на ранок 6 листопада кількість жертв російської атаки продовжує зростати. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, з-під завалів дістали тіла ще восьми людей. Таким чином, кількість загиблих сягнула 50.

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Водночас тимчасовий виконувач обов’язків очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про 53 жертви.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого укриття.

Серед жертв атаки — начальниця відділу місцевого Центру надання адміністративних послуг Ольга Тверденко. Вона працювала в установі від її відкриття 2019 року, а згодом очолила відділ.

Жінка мала юридичну освіту та, попри постійну небезпеку, залишалася працювати у громаді. Вона також допомагала організовувати видавання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

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Її подруга та колега Світлана Лисенко розповіла, що ще у вересні пропонувала Ользі переїхати до Запоріжжя та змінити місце роботи. Проте та відмовилася, оскільки любила свою справу.

Колеги з Єдиної мережі ЦНАП Запорізької області згадують, що після обстрілів Ольга завжди телефонувала іншим працівникам, аби переконатися, що з ними все гаразд.

«Немає слів, якими можна висловити цей біль. Важко усвідомити й прийняти, що людини, з якою ще вчора спілкувалися, яку цінували, любили та підтримували, більше немає…», — додали в установі.

Загибла Ольга Тверденко

Ще одними жертвами російського удару стало подружжя Дар’ї та Артема Жукових. Вони працювали на ринку та привозили продукти до Комишувахи, забезпечуючи місцевих жителів необхідними товарами.

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За словами знайомих родини, 2 листопада чоловік і дружина перебували в селищі. Дізнавшись про загрозу авіаудару, вони приїхали автомобілем до укриття, однак врятуватися не змогли.

У подружжя залишилася маленька донька Домініка. Друзі родини організували збір коштів для дівчинки та її бабусі Наталії Андрєєвої.

Загиблі Дар’я та Артем Жукові. Фото: Світлана Саітгалєєва/Facebook

Російський удар також забрав життя чотирьох правоохоронців, які допомагали цивільним дістатися укриття.

У Національній поліції назвали імена загиблих:

Михайло Буженко — старший дільничний офіцер поліції, який присвятив службі 21 рік.

Микола Баланда — старший оперуповноважений кримінальної поліції із 23-річним стажем.

Михайло Романов і Дмитро Бєсєдін — поліцейські офіцери громади, які понад десять років працювали задля безпеки жителів Запорізької області.

Троє правоохоронців раніше були змушені залишити свої домівки через російську окупацію, проте продовжували службу в інших прифронтових громадах.

Загинули також двоє 44-річних співробітників ДСНС — Денис Коноваленко та Олексій Сущевський.

Денис працював у службі цивільного захисту майже 12 років, а Олексій долучився до пожежно-рятувальних підрозділів 2013 року. Обидва були відзначені державними нагородами, зокрема відзнакою президента України «За оборону України».

У загиблих рятувальників залишилися дружини та четверо дітей: двоє синів віком 18 і 19 років, а також доньки віком 12 і 8 років. Ще двоє співробітників ДСНС зазнали поранень і потрапили до лікарні.

Кадри з бодикамери загиблого поліцейського

Національна поліція України оприлюднила відео з бодикамери правоохоронця, який загинув під час російської атаки на Комишуваху. На записі зафіксовано події, що передували повторному авіаудару по підземному укриттю.

За інформацією поліції, після першого удару на допомогу постраждалим прибули правоохоронці, рятувальники ДСНС, представники місцевої громади та цивільні. Коли виникла загроза нового обстрілу, люди спробували сховатися в підземному укритті. Однак російські війська завдали повторних авіаударів, застосувавши, зокрема, тритонну авіабомбу ФАБ-3000.

«У цей же час росіяни знову відкрили брешуть, що були по місту розташування українських військових», — додали в поліції.

© Національна поліція України

Дві години під завалами: що розповіли постраждалі в Комишувасі

Жінки, яким вдалося вижити після російського авіаудару по Комишувасі, розповіли про пережите журналістам.

Одна з постраждалих пригадала, що незадовго до атаки вийшла винести сміття, після чого повернулася до приміщення. Подальших подій вона не пам’ятає. Після обвалу жінка опинилася під завалами, де провела близько двох годин.

За її словами, колега, яка перебувала поруч, загинула одразу. Загалом того дня російський удар забрав життя восьми жінок із її бригади.

Інша постраждала розповіла, що на момент обстрілу працювала на городі. До укриття в підземній школі вона не спускалася.

Який вигляд мала підземна школа в Комишувасі до російського удару

За даними Суспільного, підземну школу на території Комишуваської гімназії «Джерело» відкрили 17 жовтня 2025 року. Навчальні приміщення облаштували на глибині близько семи метрів, щоб діти могли навчатися очно попри постійну загрозу російських обстрілів.

У підземній школі обладнали сучасні класи, а сам заклад був розрахований на навчання до тисячі дітей у дві зміни. Його звели на території гімназії «Джерело», наземний корпус якої російські війська зруйнували ще в липні 2023 року.

Будівництво підземної школи супроводжувалося дискусіями. У вересні 2024 року обласна влада оголосила про плани звести заклад, однак наприкінці року роботи призупинили через сумніви щодо доцільності будівництва поблизу лінії фронту. У лютому 2025 року будівництво відновили.

Після відкриття діти навчалися у школі очно близько двох місяців, після чого їх перевели на дистанційне навчання. Підземні приміщення почали використовувати для потреб громади. Зокрема, там працювали пункт незламності, центр життєстійкості та організовували видавання гуманітарної допомоги.

Саме під час видавання допомоги місцевим жителям 2 листопада російські війська атакували підземну школу авіабомбами.

Як повідомляє Суспільне, підземну школу в Комишувасі облаштували в протирадіаційному укритті, яке не було розраховане на пряме влучання надпотужних авіабомб.

Військовий оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков пояснив журналістам, що протирадіаційні укриття насамперед призначені для захисту від іонізувального випромінювання. Натомість важкі бомбосховища мають значно вищий рівень захисту та повинні витримувати прямі влучання й потужні ударні хвилі.

За словами експерта, російська авіабомба ФАБ-3000 важить близько трьох тонн, з яких приблизно 1,4 тонни припадає на вибухову речовину. Решту маси становить сталевий корпус.

Кушніков також звернув увагу на послідовність російської атаки. Перед влучанням ФАБ-3000 окупанти завдавали ударів по укриттю менш потужними авіабомбами. За оцінкою оглядача, попередні вибухи могли пошкодити захисний шар ґрунту над спорудою, що посилило руйнівну дію наступного удару.

«Така тактика для росіян не нова. Попередні удари можуть створювати проходи у земляному насипі або шарі над укриттям, щоб посилити ефект наступного влучання. Якби йшлося лише про один удар ФАБ-3000, є велика ймовірність, що укриття могло б витримати», — додав експерт.

Водночас Іван Федоров заявив, що підземну школу побудували відповідно до державних стандартів. За його словами, споруда пройшла всі необхідні перевірки, була введена в експлуатацію та передана громаді.

Він наголосив, що такі укриття не розраховані на пряме влучання тритонних керованих авіабомб, які російські війська застосували під час атаки на Комишуваху.

«Чи були розраховані підземні школи, які будуються по всій країні, під тритисячний (йдеться про тритонні — Ред.) КАБ? Точно ні. Але відбулася трагедія», — додав Федоров.

Що відомо про російський удар по Комишувасі

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали масованого авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області. Окупанти скинули на громаду щонайменше дев’ять авіабомб, зокрема ФАБ-500 та надпотужні ФАБ-3000.

Під удар потрапила підземна школа, приміщення якої використовували для гуманітарних потреб громади та як укриття для місцевих жителів. За словами тимчасового виконувача обов’язків очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, після прямого влучання тритонної авіабомби бетонні конструкції споруди обвалилися, також виникла пожежа.

Під завалами опинилися десятки людей, зокрема цивільні, поліцейські та рятувальники. Станом на 6 листопада пошуково-рятувальні роботи тривають уже п’яту добу.

У Запорізькій області 3–5 листопада оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок атаки.

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