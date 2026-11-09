- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 361
- Час на прочитання
- 2 хв
«Дев’ять років праці згоріли за одну мить»: у Кременчуці росіяни знищили центр для дітей з інвалідністю
У Кременчуці внаслідок російської атаки 8 листопада повністю зруйновано реабілітаційний центр «Колібрі», який дев’ять років допомагав дітям з інвалідністю.
У Кременчуці внаслідок чергової російської атаки 8 листопада зазнав повного руйнування центр «Колібрі», який спеціалізувався на допомозі дітям з інвалідністю.
Про це повідомила засновниця реабілітаційного закладу Анна Андрієнко.
Росіяни знищили реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю в Кременчуці
Через ворожий удар осередку більше немає: знищено і сам будинок, і все спеціалізоване обладнання.
Історія «Колібрі» тривала дев’ять років — протягом цього часу фахівці постійно опікувалися 50 вихованцями з інвалідністю.
У команді працювали 20 спеціалістів, причому половину штату становили внутрішньо переміщені особи.
Своїм розпачем та деталями трагедії керівниця осередку поділилася у соцмережі Threads:
«Девʼять років праці. Все згоріло..... Там НЕ було військових! Дитячий центр для дітей з інвалідністю і 3 житлові квартири…», — написала Анна Андрієнко.
Попри важку втрату, команда не збирається опускати руки й планує якнайшвидше відновити реабілітаційний процес. За словами Анни Андрієнко, нове приміщення для переїзду вже знайшли, проте головна проблема зараз полягає у відсутності матеріально-технічної бази — аби центр знову зміг приймати дітей, необхідно заново придбати все втрачене обладнання.
У Threads люди почали просити відкрити збір на відновлення реабілітаційного центру для дітей, тож Анна відкрила банку, куди можна пожертвувати кошти.
Удар Росії по Полтавській області 9 листопада
Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада російські війська завдали ударів по Полтавській області, поціливши по житловому масиву в Кременчуці, приватному підприємству в Кременчуцькому районі та території приватного будинку у Глобинській громаді.
Унаслідок влучань на кількох локаціях спалахнули пожежі, які вже вдалося ліквідувати.
Під час атаки травмувалися семеро людей, зокрема 16-річний підліток. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Рятувальники ДСНС вивели з небезпечних зон 15 осіб, а в Глобинській громаді, за попередніми даними, обійшлося без травмованих.