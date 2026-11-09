«Дев’ять років праці згоріли за одну мить»: у Кременчуці росіяни знищили центр для дітей з інвалідністю

Росіяни зруйнували реабілітаційний центр «Колібрі»

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У Кременчуці внаслідок чергової російської атаки 8 листопада зазнав повного руйнування центр «Колібрі», який спеціалізувався на допомозі дітям з інвалідністю.

Про це повідомила засновниця реабілітаційного закладу Анна Андрієнко.

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Росіяни знищили реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю в Кременчуці

Через ворожий удар осередку більше немає: знищено і сам будинок, і все спеціалізоване обладнання.

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Історія «Колібрі» тривала дев’ять років — протягом цього часу фахівці постійно опікувалися 50 вихованцями з інвалідністю.

У команді працювали 20 спеціалістів, причому половину штату становили внутрішньо переміщені особи.

Своїм розпачем та деталями трагедії керівниця осередку поділилася у соцмережі Threads:

«Девʼять років праці. Все згоріло..... Там НЕ було військових! Дитячий центр для дітей з інвалідністю і 3 житлові квартири…», — написала Анна Андрієнко.

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Попри важку втрату, команда не збирається опускати руки й планує якнайшвидше відновити реабілітаційний процес. За словами Анни Андрієнко, нове приміщення для переїзду вже знайшли, проте головна проблема зараз полягає у відсутності матеріально-технічної бази — аби центр знову зміг приймати дітей, необхідно заново придбати все втрачене обладнання.

У Threads люди почали просити відкрити збір на відновлення реабілітаційного центру для дітей, тож Анна відкрила банку, куди можна пожертвувати кошти.

Удар Росії по Полтавській області 9 листопада

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада російські війська завдали ударів по Полтавській області, поціливши по житловому масиву в Кременчуці, приватному підприємству в Кременчуцькому районі та території приватного будинку у Глобинській громаді.

Унаслідок влучань на кількох локаціях спалахнули пожежі, які вже вдалося ліквідувати.

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Під час атаки травмувалися семеро людей, зокрема 16-річний підліток. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Рятувальники ДСНС вивели з небезпечних зон 15 осіб, а в Глобинській громаді, за попередніми даними, обійшлося без травмованих.

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