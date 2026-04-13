Дев’яту добу шукають хлопчика, який зник під час прогулянки з братом (фото)

На Сарненщині триває пошукова операція

У Сарненському районі Рівненської області триває масштабна пошукова операція. Рятувальники та правоохоронці продовжують розшукувати старшого з двох зниклих братів.

Про це повідомили в ДСНС Рівненщини.

До операції залучені рятувальники, поліцейські, прикордонники та спеціальні підрозділи. В роботі використовують спецтехніку, безпілотники, човни, підводні дрони, а також кінологічні групи. Основні зусилля зосереджені як на суходолі, так і у воді, зокрема вздовж берегів і русла річки Горинь.

Станом на 13 квітня до пошуків залучено 66 осіб і 13 одиниць техніки. Також використовуються 3 безпілотники та 7 човнів. До операції долучилися фахівці з кількох областей.

«До складу угруповання входять рятувальники з Рівненської, Черкаської та Хмельницької областей, працівники Національної поліції, спецпідрозділ „Хижак“ та прикордонники», — йдеться у повідомленні.

Пошуки тривають безперервно. Рятувальники крок за кроком обстежують територію вниз за течією річки, сподіваючись знайти зниклого хлопчика.

Що відомо про дітей

Нагадаємо, 5 квітня у Рівненській області було знайдено тіло молодшої дитини. Її виявили мертвою у річці Горинь менш ніж за годину після повідомлення до поліції. Відтоді пошуки не припиняються.

Старшого хлопчика, який самостійно залишив домівку в селі Колки Дубровицької громади, рятувальники шукають дев’яту добу.

За словами бабусі, яка від січня доглядає за дітьми, хлопчики хотіли піти до річки, де на березі встановлене гойдалкове колесо. Бабуся не дозволила їм виходити, однак через деякий час діти залишили двір самостійно.