Вибухають на відстані 20-60 метрів від дульного зрізу: німецькі ЗМІ про деякі отримані від Заходу снаряди

За інформацією видання, найчастіше подібні проблеми притаманні снарядам, поставленим у рамках "чеської ініціативи".

Захід надає Україні несправні боєприпаси, які вибухають майже одразу після вильоту зі ствола гармати.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

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У серпні українська сторона поінформувала чехів про випадки вибуху гранат одразу після закінчення навчань.

"Під час бойового застосування вищевказаних снарядів відбулися численні вибухи на відстані від 20 до 60 метрів від дульного зрізу, що призвело до поранення особового складу та пошкодження артилерійських систем", – йдеться в листі, який отримали журналісти видання.

Причиною несправності вважають старіші детонатори M515 і M51A5, які були розроблені під час Другої світової війни. За даними української армії, при доставці майже 35 тисяч артилерійських снарядів була помилка в 0,05 відсотка. Із 10 тисяч випущених снарядів п’ять розірвались передчасно.

За інформацією видання, найчастіше подібні проблеми притаманні снарядам, поставленим у рамках "чеської ініціативи" із третіх країн. Проте трапляються браковані боєприпаси і в партіях, привезених із США.

"Внаслідок вибухів снарядів на відстані 20 – 60 метрів від дульного зрізу було поранено особовий склад та пошкоджено артилерійські системи", – стверджують у виданні.

Міністерство оборони Чехії своєю чергою зауважило, що технічні проблеми зі снарядами виникали лише в незначній кількості випадків і були вирішені спільно з постачальниками. Усіх учасників ініціативи було поінформовано, і після аналізу помилок нових інцидентів не зафіксовано.

Раніше у Міноборони відповіли, скільки боєприпасів на фронті – українського виробництва.

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