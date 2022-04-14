Деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану: які документи для цього потрібні? / Associated Press

Деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану: перелік необхідних документів

Деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану: перелік необхідних документів

Деякі категорії чоловіків можуть виїхати за кордон навіть під час дії воєнного стану. Які документи для цього потрібні - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) заборонено перетинати кордон і виїжджати до інших країн під час дії воєнного стану. Проте певні винятки з цього правила все ж існують. В Міністерстві соціальної політики розповіли, які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон та які документи їм для цього потрібні.

Перелік документів, які можуть бути підставою для перетину кордону чоловіками

Насамперед, виїжджати до інших країн під час воєнного стану мають право чоловіки призивного віку, на утриманні яких перебуває троє чи більше неповнолітніх дітей. Щоб перетнути кордон їм потрібно мати такі документи:

свідоцтво про народження (кожної дитини);

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю/матерями дітей (чи рішення суду про розірвання шлюбу - в цьому випадку також потрібно подати рішення органу опіки та піклування про те, що саме з чоловіком проживають малолітні діти, або відповідний договір між батьками);

посвідчення батьків багатодітної сім'ї.

Також виїхати за кордон можуть чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину/дітей. В цьому випадку потрібні такі документи:

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свідоцтво про народження;

свідоцтво про смерть матері дитини/дітей або рішення суду про позбавлення її батьківських прав/визнання її безвісти відсутньою, або рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком.

Дозволяють виїхати також опікунам, прийомним батькам, піклувальникам, батькам-вихователям, які утримують неповнолітню дитину-сироту чи дитину, яка була позбавлена батьківського піклування. Тут потрібно подати такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

письмове погодження органу опіки (обласної адміністрації) на виїзд з зазначенням країни, де буде перебувати дитина;

певний перелік паперів в залежності від того, чи чоловік є опікуном, вихователем чи прийомним батьком.

Батько, опікун, прийомний батько, батько-вихователь, вихователь дитини-інваліда віком до 18 років може перетнути кордон (навіть разом з дружиною) при наявності таких документів:

свідоцтво про народження дитини;

посвідчення, яке підтверджує факт призначення соціальної допомоги, в якому є позначка "дитина з інвалідністю" (чи інший документ, який підтверджує цей факт);

рішення про встановлення піклування чи опіки;

письмове погодження органу опіки та піклування (обласної військової адміністрації) на виїзд з зазначенням країни, де буде перебувати дитина.

Чоловік, який утримує повнолітню дитини з інвалідністю чи певними захворюваннями, також може перетнути кордон, але йому потрібно показати такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

посвідчення, яке підтверджує інвалідність чи певні захворювання у повнолітньої дитини.

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Чоловіки з інвалідністю можуть виїхати за кордон під час воєнного стану, якщо подадуть такі документи:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма No 157-1/о);

чи пенсійне посвідчення (довідка про отримання пільг, посвідчення, яке підтверджує інвалідність).

Також мають право виїхати:

чоловіки, які постійно доглядають за хворою дитиною, дружиною, батьками, батьками дружини (потрібен висновок лікарської комісії закладу охорони здоров'я про необхідність постійного догляду);

чоловіки, у яких дружина/батьки/батьки дружини відносяться до числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни осіб з інвалідністю, які були визнані судом недієздатними;

чоловіки, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I-II групи чи особами, які потребують постійного догляду за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я (і немає інших людей, які можуть доглядати за ними);

працівники певних закладів, зокрема, будинків-інтернатів для громадян похилого віку тощо, які здійснюють постійний догляд.

За посиланням від Міністерства соціальної політики можна знайти перелік необхідних документів для цих груп.