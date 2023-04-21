Деякі дерева не можна обрізати навесні в жодному разі: які і чому

З настанням весни, коли пробуджується природа, ми починаємо доглядати за кущами, деревами і рослинами в саду. Які дерева не варто обрізати, щоб не нашкодити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Які дерева не можна обрізати навесні

Поки на гілочках не з'явилося листя, не проводять обрізання слив, вишень, черешень, персика, аличі, мигдалю і абрикоса. Ці плодові дерева можна обрізати лише тоді, коли вони вийшли зі стану спокою. Якщо ж не прислухатися до цієї поради — пошкодите.

Фахівці радять проводити обрізання лише після закінчення періоду вегетації, але до початку набухання бруньок. Взагалі краще робити це восени, а не навесні.

Також варто звернути увагу на те, де розташовуються плодові бруньки на деревах. Наприклад, обрізати вишні не рекомендовано, адже бруньки в них розташовані на кінчиках гілок. А ось черешню, персик, абрикоси можна обрізати після закінчення вегетації. Вони ростуть досить швидко, тому їх рекомендовано регулярно вкорочувати, інакше буде мало урожаю. Також обрізають і високорослі яблуні.

Підрізання верхівок плодових дерев: чи можна це робити

Навіть якщо плодові дерева були висаджені восени, перше обрізання проводять саме навесні. Укорочують, як правило, скелетні гілки, а вже потім формують верхівку. Потужні гілки радять обрізати на 1/3, слабкі — на 1/2, а непотрібні — на кільце. В молодих дерев в перші роки після висаджування необхідно прибирати вертикальні гілки.

Обрізання потрібно починати з літніх сортів, поступово переходячи до пізньостиглих.

Коли не можна обрізати яблуню і чому

Час для санітарного догляду за яблунями — осінь. Обрізання садівники проводять після початку листопада, але до перших заморозків. Це потрібно, щоб зрізи встигли зажити і вступити в зиму підготовленими. А ось весняне обрізання може тільки нашкодити деревам.

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