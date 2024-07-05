Деякі діти офіційно виїхали, але батьки їх завезли назад: влада про евакуацію з Торецька

Незважаючи на примусову евакуацію дітей у Торецьку Донецької області, батьки ховають свої сім'ї або навіть після офіційної "відмітки" про виїзд повертають назад до міста.

Про це повідомив керівник Торецької МВА Василь Чинчик заявив, в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, від початку примусової евакуації - 23 жовтня 2023-го - в громаді залишалося 235 дітей, а це 188 родин. Усіх дітей вивезли в більш безпечні місця. 29 червня цього року виїхали останні три дитини, що лишалися в громаді.

"Щоденно наш керівник служби у справах дітей, Національна поліція та ДСНС приїжджали і переконували цю сім'ю евакуюватися. Гарантії навіть давала Ірина Верещук щодо можливого оздоровлення цих дітей за кордоном. Ми всі були готові допомогти цій сім'ї адаптуватися в безпечніших регіонах, щоб вона мінімально відчула незручності, пов’язані з переїздом. І вдалося! Вони самі вирішили виїхати", - розповів Чинчик.

Втім, були випадки, коли батьки навіть не випускали дітей з квартир, аби їх не помітили. Що більше, існували випадки, коли деякі сім'ї примусово вивозили "і в друге, і в третє, і навіть вшосте".

"Траплялось, коли батьки офіційно виїжджали через блокпости, ми робили відповідні відмітки, але потім вони потайки обходили пункти пропуску через об'їзні шляхи та стежинки і назад завозили дітей до громади. Батьки не усвідомлюють відповідальність і загрозу, які несуть російські ракети, авіаудари та обстріли", - наголошує чиновник.

За його словами, з 24 червня до 2 липня було вивезено ще 80 дітей. У першу чергу громада намагається евакуювати дітей і маломобільних людей. Втім, наразі декілька дітей ще може лишатися в громаді. За офіційною інформацією, "вони виїхали, але батьки їх завезли назад.

Як повідомлялося, в Донецькій області розширили перелік населених пунктів для примусової евакуації сімей з дітьми. У переліку з'явилися ще п'ять сіл і селищ.

Читайте також: