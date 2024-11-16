"Деякі норми треба коригувати": Зеленський про мобілізацію і бронювання

За його словами, усі важкі питання не вирішував один закон.

Президент України Володимир Зеленський оцінив дію закону про мобілізацію, з моменту набуття чинності якого у ці дні минає пів року.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю "Українському радіо".

Він визнав, що деякі норми закону про мобілізацію потрібно коригувати

"Є різні сторони цього закону. Знаєте, життя і папір… Хоч так не можна, напевно, казати про закони, але в реальності все трішечки по-іншому. Закони є для того, щоб жити за правилами. Але якщо ті чи інші норми законодавства не підтримані суспільством, передусім – представниками нашого війська, то деякі речі треба трішечки коригувати", – зазначив президент.

За його словами, згідно з доповідями головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, міністра оборони, є речі, які вони "повинні владнати", а є речі, які "йдуть, як і були заплановані".

"Війна – це виклик, мобілізація – це виклик, бронювання – це виклик. Треба знайти баланс, щоб не втратити єдність у війську і в суспільстві. Непросте завдаяння. Бо іноді зв'язок між людьми, інституціями – втрачений. І в такі кричущі моменти, кризові, авжеж я повинен включатися. Я це роблю. Не втратити зв'язок між воїном і громадянином в тилу", – говорить Зеленський.

Ще одним викликом він назвав, як не втратити єдність українців, які з різних причин перебувають за кордоном.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував слова секретаря РНБО Олександра Литвиненка про необхідність мобілізації іще 160 тисяч людей.

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