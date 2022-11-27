Деякі органи можуть серйозно постраждати: чому не можна пити вчорашній чай

Різні сорти чаю можна заварювати різну кількість разів. Але своє властивості розкриває лише свіжозаварений напій, який настоювався 2-3 хвилини. Чому не можна пити вчорашній чай — розповідаємо в ТСН.ua.

Довго настоювати чай немає сенсу, тому що починається окислюваний процес. Саме в цей момент на поверхні напою з'являється плівка. З моменту охолодження чай стає середовищем для зародження грибків та мікроорганізмів. Якщо не зачіпати напій два дні, почне з'являтися пліснява.

Чому плівка на чаї небезпечна для організму

Плівка складається з магнія, заліза, кальція та білкових молекул, а ще в ній є теофілін, кофеїн, гуанін. Останні належать до азотистих основ. Вони негативно впливають на людський організм, особливо органи шлунково-кишкового тракту.

Страждає від цих речовин також печінка. Адже саме їй потрібно вивести шкідливі продукти з організму. В цей момент вона перебирає на себе всі токсини.

Тому заварений чай потрібно споживати через 15-20 хвилин. Максимум він може стояти до 2 годин.

Чи можна заварювати кілька разів одну і ту ж заварку

Чому не можна пити вчорашній чай, ми вже розібралися. Але це зовсім не означає, що ви не можете використовувати одну і ту ж заварку кілька разів. Тут все залежить від того, до якого сорту належить чайне листя і від способу оброблення.

Найменше дозволено заварювати чорний чай. Але і його ви можете заварити двічі перед тим, як викинути заварку.

Білий, зелений та червоний чай оброблюється іншим способом, навіть якщо листя зібране з одного куща. Вони містять більше корисних речовин через меншу ферментацію або взагалі її відсутність.

Чим частіше таке чайне листя настоюється, тим більше і краще розкривається їхній смак. Тому зелений, жовтий і білий чай можна заварювати 3-4 рази, а ось пуер або улун аж до 9-10 разів. Їхні корисні властивості не втрачаються.

Що потрібно знати, якщо ви збираєтесь заварювати чай кілька разів

Якщо ви заварюєте чай не вперше, тоді до часу настоювання потрібно додати ще 1-2 хвилини (кожного разу). Також потрібно знати такі нюанси: