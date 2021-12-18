У деяких регіонах приморозить і засніжить: де в Україні 18 грудня буде зимова погода

Погода в Україні 18 грудня буде місцями морозною.
Погода в Україні в суботу, 18 грудня, буде переважно сухою і відносно теплою. Проте в деяких регіонах прогнозують "мінус" і сніг.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Так, за даними синоптиків, 18 грудня сніжитиме лише у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях. На решті території - сухо.
Температура повітря вдень сягне позначок від -1° С до +4° С. Найвищу температуру показуватимуть термометри на півночі та Криму. Утім, у центрі вдень прогнозують мороз до -1° С.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
У Києві протягом дня 18 грудня погода буде теж сухою. Температура вдень від -1 до +1°С. Вітер північний, 5-10 м/с.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
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