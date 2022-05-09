Деякі російські пілоти відстрілюють боєкомплекти в полі, щоб не виконувати злочинні накази - Віталій Кім

Деякі російські пілоти відстрілюють боєкомплекти в полі, щоб не виконувати злочинні накази - Віталій Кім

Деякі російські військовослужбовці, які розуміють ситуацію, яка склалася в Україні, не хочуть виконувати злочинні накази.

Для цього вони відстрілюють боєкомплекти в степах.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Згідно з перехватами, які в нас є, деякі росіяни, які вміють думати, окрема пілоти, часто відстрілювалися в полі, щоб не виконувати злочинні накази. Дякуємо за це. Так і далі робіть, нікого не слухайте", - звернувся до російських військових Віталій Кім.

Він додав, що активно розвивається Легіон Росії" і незабаром це буде серйозний рух.

Нагадаємо, що росіяни завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону.

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