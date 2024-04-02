Деякі студенти призовного віку зможуть виїжджати за кордон: хто в списку

Уряд дозволив студентам-бакалаврам деяких спеціальностей виїжджати за кордон. Однак ця можливість буде доступна лише для стажування.

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 2 квітня, ухвалив зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Тепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку), які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування", - написав він.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію, де, зокрема, були пункти і щодо військового обов'язку студентів. Запропонованих змін було понад чотири тисячі. Однак до голосування у другому читанні документ наразі неготовий.

Коли буде остаточно ухвалено закон про мобілізацію та в якому вигляді, в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

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