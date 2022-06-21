Деякі тарифи на комуналку в Україні "заморозять" на час воєнного стану / Фото: pixabay.com

Деякі тарифи на комуналку в Україні "заморозять" на час воєнного стану

Деякі тарифи на комуналку в Україні "заморозять" на час воєнного стану

В Україні "заморозять" деякі тарифи на комуналку під час воєнного стану. Що про це потрібно знати - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Депутатами Верховної Ради в першому читанні було схвалено урядовий законопроєкт №7427, який стосується мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги (тепло, газ та воду) на час дії воєнного стану. Окрім мораторію цей законопроєкт пропонує і інші важливі заборони.

Про це в своєму телеграм-каналі розповів народний депутат Ярослав Желєзняк.

"За" цей законопроєкт проголосувало 229 народних обранців. Згідно з цим документом забороняється на період воєнного стану в Україні піднімати тарифи на:

теплову енергію;

розподіл природного газу;

ціну природного газу для побутових споживачів;

послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

Тарифи повинні залишатися на тому ж рівні, на якому вони були 24 лютого 2022 року. Тобто в день, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення.

Також документ пропонує заборонити постачальникам блакитного палива будь-якими способами примушувати користувачів сплачувати заборгованість.