Деякі українці можуть отримати майже по 11 тисяч: хто у списку на виплату

Внутрішні переселенці (ВПО) низки українських регіонів можуть розраховувати на грошову допомогу від міжнародних організацій. Її сума становить 3 600 грн на особу на місяць і покриває тримісячний період. Тобто одна ВПО може розраховувати на допомогу в 10 800 грн.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції.

Йдеться про переселенців у:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Одеській;

Харківській областях.

"Грошова допомога для внутрішніх переселенців і потерпілого від військових дій населення передбачається в рамках проєкту Консорціуму реагування. Його координує французька неурядова організація ACTED з фінансовою підтримкою Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA)", – йдеться у повідомленні.

Подати заявку можуть особи / сім'ї, які ще не отримували таку допомогу від благодійного фонду "Право на захист", а також не одержують її від міжнародних організацій. Крім того, заявники мають належати до однієї з певних категорій:

ВПО (від 24 лютого 2022 року), які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях;

мають пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілу / військових дій особисте житло (після 24 лютого 2022 року);

мають отримане після 24 лютого 2022 року поранення, але не є учасниками бойових дій.

Важливо: останні 2 пункти також стосуються мешканців Дніпропетровської, Одеської, Запорізької та Харківської областей.

Крім того, щоб претендувати на отримання грошей, потрібно також відповідати хоча б одному критерію вразливості – бути домогосподарством:

що складається винятково з особи або осіб похилого віку (60+);

з трьома та більше дітьми;

з дитиною віком до 2 років;

з вагітною жінкою;

з особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

"Щоб визначити, чи підпадаєте ви під умови програми, можна використовувати опитувальник для самоперевірки", – зазначили в міністерстві. Сам опитувальник можна знайти за цим посиланням.

Які потрібні документи

Реєстрація на отримання допомоги проводиться у спеціальних пунктах. Дізнатися інформацію про їхню роботу можна за цим посиланням.

Водночас під час реєстрації мають бути присутніми всі члени сім'ї. З собою потрібно мати пакет документів:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт;

податковий номер кожного члена домогосподарства;

свідоцтво про народження дітей (для дітей віком до 14 років);

дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки з реквізитами IBAN рахунку), але не картки єПідтримка та єМалятко. Це має бути особистий гривневий рахунок (не ФОП), відкритий у будь-якому банку України. Він має бути дійсним ще щонайменше пів року з можливістю приймати перекази;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Допомога виплачуватиметься одночасно одразу за три місяці кожному члену домогосподарства. Гроші прийдуть на банківський рахунок, наданий під час реєстрації.

"Кошти для неповнолітніх і неповносправних / недієздатних осіб отримують їхні офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники тощо) за наявності відповідних документів", – наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, в травні 2024 року ВПО продовжать отримувати виплати. Декому вони були призначені автоматично, водночас іншим потрібно писати заяви на їхнє продовження. Подробиці читайте в матеріалі ТСН.ua.

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