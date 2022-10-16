Деякі українці отримають 100 тисяч гривень: кому передбачена грошова допомога

Частина українців, які перебували від 2014 року або перебувають зараз в російському полоні, отримає грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що Міжвідомча комісія ухвалила рішення про те, щоб ще 413 осіб отримали грошову допомогу від держави.

Зокрема, Міжвідомчою комісією 358 українців було визнано особами, позбавленими свободи внаслідок збройної агресії РФ. Серед них 35 жінок.

Також, виплати у розмірі 100 тисяч гривень отримають шість іноземців, які потрапили у російський полон під час проходження військової служби в Збройних Силах України.

Призначили виплати і 49 родинам незаконно ув'язнених українців. Наразі всі вони утримуються за ґратами окупаційною адміністрацією чи органами влади Росії через політичну, громадську або професійну діяльність.

Як додали в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, державна виплата в розмірі 100 тисяч гривень буде одноразовою. А від початку 2022 року таким українцям вже перерахували понад 26 млн гривень.