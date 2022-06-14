Деякі українці почнуть отримувати пенсії по-новому: кого торкнуться зміни

Частина пенсіонерів в Україні буде отримувати пенсійні виплати по-новому. Що зміниться і для кого - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тарас Мельничук, представитель Кабміну у Верховній Раді, повідомив, що деякі українські пенсіонери відтепер будуть отримувати пенсійні виплати не банківським переказом, а через поштові відділення.

Відповідне рішення, за його словами, було ухвалене на засіданні уряду. Ця схема виплат стосується не всіх, а лише тих українців, які живуть в районах проведення активних бойових дій, перебувають в оточені або тимчасовій окупації.

Пенсію на деякий час переведуть на відділення "Укрпошти" із банку в тому випадку, якщо за поточним рахунком пенсіонера не проводилися видаткові операції протягом 60 днів до дати повідомлення про неможливість видачі виплат.

Також будуть звертати увагу на іншу особливість: якщо від 24 лютого 2022 року до органів ПФУ пенсіонер не звертався щодо способу виплати пенсії чи фінансової допомоги, виплати також будуть переведені на відділення "Укрпошти".