Деякі види тварин зникли: якими є збитки довкіллю від підриву Каховської ГЕС та інших злочинів РФ

Сьогодні зафіксовано майже 2500 злочинів проти довкілля. Загальна сума збитків перевищує 2 трильйони гривень.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Половина з цих збитків – це збитки за забруднення атмосферного повітря. Ми маємо сьогодні втрати близько 3 мільйоні гектарів лісів", – повідомив Стрілець.

Унікальні види, які не повернути

За словами міністра, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, на жаль, ми маємо значні втрати ендемічних видів тварин. Йдеться про тих представників, які зустрічалися лише в єдиному місці на Землі – вони були саме у Херсонській області.

"На жаль, скоріш за все ми їх втратили. Після деокупації території ми ще будемо проводити вишукувальні роботи, але я думаю, що ми їх втратили назавжди і фактично планета втратила назавжди деякі таки види", – констатував Руслан Стрілець.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

Читайте також: