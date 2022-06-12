Деяким категоріям пенсіонерів збільшили виплати: кому саме і скільки вони тепер отримуватимуть

Деяким категоріям пенсіонерів збільшили виплати: кому саме і скільки вони тепер отримуватимуть

Пенсійний фонд збільшив виплати українцям, які відстрочили вихід на пенсію. Виплата перерахованих пенсій буде проведена в червні з доплатою з 30 квітня 2022 року.

Хто із пенсіонерів отримає додаткові кошти

Як розповіли у Пенсійному фонді, відповідно до законодавства, яке діяло до 30 квітня 2022 року, до пенсій за віком особи, які після призначення пенсій працювали та відмовились від отримання пенсій, або після набуття права на пенсію працювали та виявили бажання отримувати пенсію з більш пізнього строку, встановлювались надбавки. Згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення" розмір надбавки становить 10% основного розміру пенсії за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%.

Кому та які будуть надбавки

В залежності від кількості років роботи після призначення пенсії чи набуття права на пенсію, за які була встановлена надбавка, її розмір з 30 квітня 2022 року становить (у відсотках основного розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»):

за 1 рік роботи - 6%,

за 2 роки -12 %,

за 3 роки - 18 %,

за 4 роки - 24%.

Виплата перерахованих пенсій буде проведена у червні з доплатою з 30.04.2022.

У ПФУ навели приклад перерахунку пенсії. Пенсіонер отримував 40% надбавки за 4 роки роботи після досягнення пенсійного віку (60 грн). З 30.04.2022 надбавка становить 24% основного розміру пенсії. Якщо основний розмір пенсії, наприклад 2150,00 грн, то надбавка складає 516 грн (24% х 2150, 00 грн).

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