Деяким категоріям українців виплатять по 80 тисяч гривень: як отримати кошти

Жінки, яких звільнили з російського полону, та діти, які були врятовані і втратили обох батьків, можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 80 тисяч гривень. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
Допомога надається фондом імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.
Хто може отримати фінансову допомогу у розмірі 80 тисяч гривень
Грошова допомога доступна:
- дітям віком до 18 років, які внаслідок війни втратили обох батьків (одного за умови, якщо він був єдиним опікуном);
- жінки, які повернулися з російського полону.
Матеріальна допомога для дітей становить 720 злотих на місяць (приблизно 5 750 гривень) до грудня 2022 року. Жінки, врятовані від російського полону, отримають до 10 тисяч злотих (приблизно 79 950 гривень) одноразово.
Допомога буде нараховуватися у гривнях лише на банківський рахунок заявника.
Що потрібно, щоб отримати кошти
Для отримання фінансової допомоги потрібно подати заявку до 30 листопада 2022 року (чи до моменту вичерпання коштів фонду).
У заяві вказується така інформація:
- ПІБ претендента для отримання коштів;
- категорія (дитина, яка втратила батьків, чи жінка, що повернулася з полону);
- електронна пошта;
- контактний номер телефону;
- адреса проживання претендента;
- опис обставин загибелі батьків (для дитини);
- опис стану здоров'я та наявності матеріальних труднощів.
До заяви також потрібно додати скан документа, який посвідчує особу, та документа, який підтверджує смерть батьків/опікуна (для дитини) або копію листа з Національного інформаційного бюро про звільнення з полону (для жінки).
Крім фінансової допомоги, фонд також пропонує психологічну підтримку та реабілітаційну поїздку до Польщі. Однак, на них заявки приймаються до 20 вересня 2022 року.