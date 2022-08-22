Деяким категоріям українців виплатять по 80 тисяч гривень: як отримати кошти

Жінки, яких звільнили з російського полону, та діти, які були врятовані і втратили обох батьків, можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 80 тисяч гривень. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Допомога надається фондом імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

Хто може отримати фінансову допомогу у розмірі 80 тисяч гривень

Грошова допомога доступна:

дітям віком до 18 років, які внаслідок війни втратили обох батьків (одного за умови, якщо він був єдиним опікуном);

жінки, які повернулися з російського полону.

Матеріальна допомога для дітей становить 720 злотих на місяць (приблизно 5 750 гривень) до грудня 2022 року. Жінки, врятовані від російського полону, отримають до 10 тисяч злотих (приблизно 79 950 гривень) одноразово.

Допомога буде нараховуватися у гривнях лише на банківський рахунок заявника.

Що потрібно, щоб отримати кошти

Для отримання фінансової допомоги потрібно подати заявку до 30 листопада 2022 року (чи до моменту вичерпання коштів фонду).

У заяві вказується така інформація:

ПІБ претендента для отримання коштів;

категорія (дитина, яка втратила батьків, чи жінка, що повернулася з полону);

електронна пошта;

контактний номер телефону;

адреса проживання претендента;

опис обставин загибелі батьків (для дитини);

опис стану здоров'я та наявності матеріальних труднощів.

До заяви також потрібно додати скан документа, який посвідчує особу, та документа, який підтверджує смерть батьків/опікуна (для дитини) або копію листа з Національного інформаційного бюро про звільнення з полону (для жінки).

Крім фінансової допомоги, фонд також пропонує психологічну підтримку та реабілітаційну поїздку до Польщі. Однак, на них заявки приймаються до 20 вересня 2022 року.