Деяким українцям дозволено виходити на пенсію у віці 55 років: які умови

В Україні наразі чітко прописано в законі, що громадяни можуть виходити на пенсію у віці 60 років за наявності 30 років страхового стажу. Якщо ж такої кількості стажу немає, українцям доведеться працювати до 63 чи 65 років. Та дехто може вийти на пенсію передчасно. Тобто у віці 55 років. І отримувати при цьому достойну оплату. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Щоб вийти на пенсію у 65 років у громадянина України повинно бути не менше 15 років страхового стажу. Якщо ж навіть такої кількості не набереться, то пенсіонеру можуть назначити соціальні виплати після проведення ряду перевірок.

Хто може вийти на пенсію у 55 років

Українці, які напрацювали 30 років стажу і 12 з них провели у шкідливих для здоров'я умовах, можуть не чекати до 60 років і вийти на пенсую у віці 55 років. Наприклад, такі умови доступні шахтарям чи газозварювальникам на будівництві. Ознайомитися з повним переліком професій можно у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". До речі, в ці 12 років також входять і ті роки, під час яких особа здобувала відповідну освіту.

Зростання вимог до стажу

Варто звернути увагу, що через нову пенсійну реформу велика кількість українців буде змушена працювати довше. До 2028 року вимоги до страхового стажу зростатимуть. Наприклад, наступного 2023 року, замість 30 вже потрібно буде мати 31 рік страхового стажу. І та один рік буде прибавлятися аж до 2028 року. Тобто сумарна кількість років страхового стажу повинна буде становити 35 років.

Саме через це 2023 року пенсію не зможе оформити 40% українців, які могли б це зробити, якби кількість страхових років не зростала. З цієї ситуації є кілька виходів: працювати до 63 років або докупити один рік, якого не вистачатиме. Щоб отримати додаткову інформацію варто звернутися до Пенсійного Фонду.