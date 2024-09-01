Деяким українцям заборонять керувати автомобілем: у кого поліція забиратиме права

За борги по аліментах працівники поліції можуть вилучити посвідчення водія на місці зупинки автомобіля.

Позбавити водія права на керування автомобілем в Україні можуть не лише за порушення правил дорожнього руху, але про це знають далеко не всі українці. Тому ситуації, коли після зупинки транспортного засобу представниками поліції водій раптово стає пішоходом, викликають у громадян протест та звинувачення в бік поліцейських щодо перевищення ними повноважень.

Юристи "Дорожнього адвоката" пояснили, у кого поліція може забирати права на законних підставах, і мобілізація тут ні до чого.

"Стала поширеною практика вилучення на місці зупинки посвідчень водія черезнесплату аліментів. При цьому водії дізнаються про обмеження у праві керування від інспектора на місці зупинки", – зазначили юристи.

В яких випадках поліція забирає права у боржників

Адвокати нагадали, що стаття 71 Закону "Про виконавче провадження" передбачає, що державний виконавець може постановити обмежити громадянина у праві на керування автомобілем навіть без його відома, якщо він має заборгованість по аліментах більш ніж за чотири місяці.

Така постанова не пізніше наступного дня після винесення надсилається боржнику поштою. Але від моменту винесення інформація про обмеження прав з'являється у поліцейській базі. Тому час від часу трапляються ситуації, коли боржник ще не отримав сповіщення, але був зупинений представниками поліції й на підставі наявної інформації про виконавче провадження у базі поліції позбавлений водійського посвідчення на місці зупинки.

Також читайте Яке порушення ПДР може коштувати понад 30 тисяч гривень: водіям нагадали малознайоме правило

Ба більше, незнання про обмеження своїх прав не допоможе водію уникнути відповідальності за порушення постанови виконавчої служби.

Відповідальність за порушення постанови про обмеження прав

Частина 3 ст. 126 КУпАП передбачає у таких випадках додаткове позбавлення водія права на керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

Якщо постанову виконавчої служби про позбавлення прав за несплату аліментів скасовують практично одразу після погашення заборгованості, то після вилучення прав у боржника поліцією проблем буде набагато більше.

По-перше, справа буде розглядатися у суді, який і прийматиме рішення про подальше позбавлення громадянина права на керування автомобілем.

По-друге, після закінчення терміну обмеження прав так просто повернути своє водійське посвідчення не вдасться. Перш ніж знову сісти за кермо, водієві доведеться пройти медогляд на придатність до керування та повторно скласти теоретичний та практичний іспит у поліції.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити новий штраф для власників транспортних засобів. До Верховної Ради внесли новий законопроєкт, у разі ухвалення якого власникам гучних систем вихлопу доведеться їх демонтувати або ж сплачувати чималеньку суму.

Читайте також: