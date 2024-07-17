Дезертири і СЗЧівці зможуть повернутися до війська: ВР ухвалила у першому читанні закон

Законопроєкт про пом’якшення покарання за дезертирство ухвалили у першому читанні.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11322, який передбачає повернення на службу військовослужбовців після СЗЧ (самовільне залишення частини).

Про це передає Міноборони.

СЗЧівці або дезертири можуть добровільно звернутися до слідчого чи прокурора з наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Намір військовослужбовця має бути схвалений командиром.

"Зараз маємо створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому діюче законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Ми маємо надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення", – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Якщо законопроєкт буде прийнято вцілому, такі військовослужбовці будуть звільнені від кримінальної відповідальності. А після повернення до частини їм буде поновлено усі виплати та забезпечення.

Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ або дезертирство може бути лише один раз. Тобто військовий не зможе безліч разів тікати з фронту чи військової частини, коли йому заманеться, знаючи, що його туди все одно повернуть без покарання.

"Дуже важливе рішення. СЗЧ – це не тільки ті, хто не хочуть воювати, але й тисячи зламаних доль абсолютно нормальних людей. Треба дати їм можливість повернутися в нормальне життя і далі боронити Україну", – вважає Гончаренко.

Яка різниця між СЗЧ і дезертирством

Як пише Арміяinform, СЗЧ розглядається більше як тимчасове залишення місця служби без дозволу командира або поважних причин, або нез’явлення на неї впродовж певного періоду.

Дезертирство тим часом розглядається як умисне залишення частини чи місця служби з наміром ухилитися від служби. Тобто у випадку, коли повертатися військовослужбовець не збирається.

СЗЧ тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Дезертирство під час дії воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

Нагадаємо, що на Одещині прикордонник застрелив військового-дезертира на Одещині.

Читайте провідні новини дня:

Головне за 17 липня: повернення полонених, бої за Часів ЯР, нові правила перетину кордону

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.