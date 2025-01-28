"Дезертирство під ключ": подружжя організувало "бізнес" на втечі військових

Адвокат і його дружина підбурювали військових до дезертирства й пропонували юридичний супровід за гроші.

У Запоріжжі співробітники Державного бюро розслідувань затримали подружжя, яке організувало бізнес на допомозі дезертирам.

Про це вони повідомили у пресслужбі.

Адвокат і його дружина, яка працює в правоохоронному органі, підбурювали військових до самовільного залишення частин і за гроші пропонували повний юридичний супровід і забезпечення безперешкодного виїзду.

За інформацією правоохоронців, адвокат став відомий серед військовослужбовців завдяки “сарафанному радіо”, де поширювалась чутка, що він може допомогти з дезертирством. Він обіцяв військовим, що за певну суму грошей — близько 60 тис. грн — вони зможуть залишити частину без наслідків і отримати юридичну підтримку.

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Йому допомагала дружина, співробітниця правоохоронного органу, яка мала доступ до секретної інформації про блокпости і паролі. Подружжя організовувало безпечний проїзд військових із частин до місць, де ті могли переховуватись.

Затримано троє дезертирів, які скористались послугами подружжя. Правоохоронці продовжують розшук інших осіб, що втекли з армії. Адвокату та його дружині вже повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних cил України та сприянні дезертирству. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора на підставі матеріалів ДБР повідомив про підозру чинному народному депутату України. Його підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон майже двох десятків чоловіків з-поміж своїх знайомих шляхом використання службового становища та підробки документів.

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