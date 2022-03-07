Дезертирство серед окупантів стає масовим, вони тікають з війська навіть дорогою до України - СБУ

Дезертирство серед окупантів стає масовим, вони тікають з війська навіть дорогою до України - СБУ

Окупанти розповідають, що військові РФ втікають з підрозділів дорогою до України.

Серед окупантів все більше з'являються панічні настрої, вони не хочуть воювати в Україні і дезертирують дорогою до нашої країни.

Про це СБУ розповів полонений російський технік. Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ з української території.

Він здійснив декілька “ходок” із Криму до Херсонської та Миколаївської областей і чудово бачив масштаби дезертирства.

“Багато хто втікає навіть дорогою, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми, і це єдине, що тримає”, - зізнається полонений окупант.

За його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила:

"Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку", - розповідає полонений.

Як починалася війна Росії проти України: