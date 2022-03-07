Дезертирство серед окупантів стає масовим, вони тікають з війська навіть дорогою до України - СБУ

Окупанти розповідають, що військові РФ втікають з підрозділів дорогою до України.
Серед окупантів все більше з'являються панічні настрої, вони не хочуть воювати в Україні і дезертирують дорогою до нашої країни.
Про це СБУ розповів полонений російський технік. Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ з української території.
Він здійснив декілька “ходок” із Криму до Херсонської та Миколаївської областей і чудово бачив масштаби дезертирства.
“Багато хто втікає навіть дорогою, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми, і це єдине, що тримає”, - зізнається полонений окупант.
За його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила:
"Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку", - розповідає полонений.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.