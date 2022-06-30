Дезертирство та незаконне переправлення осіб до РФ: ДБР направило до суду справу щодо Януковича та начальника його охорони

Дезертирство та незаконне переправлення осіб до РФ: ДБР направило до суду справу щодо Януковича та начальника його охорони

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та керівника його охорони Костянтина Козаря і направили обвинувальний акт до суду.

Справа стосується про підбурювання та вчинення дезертирства, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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"23 лютого 2014 року близько 1 год 30 хв Віктор Янукович, діючи спільно зі своїми охоронцями та іншими особами, поза пунктом пропуску через державний кордон, із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області трьома гелікоптерами збройних сил російської федерації незаконно переправили через державний кордон України до рф не менше 20 осіб", - йдеться у повідомленні ДБР.

Також встановили, що 24 лютого 2014 року Віктор Янукович вирішив остаточно залишити територію України. Перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Гагарінському районі Севастополя, він схилив начальника своєї охорони Костянтина Кобзаря до дезертирства.

Охоронник Януковича ухилився від проходження військової служби та за сприяння представників силових відомств російської федерації у ніч проти 24 лютого 2014 року морським судном разом з колишнім президентом та кількома іншими особами залишив територію України та до місця несення служби не повернувся.

У ДБР наголосили, що робота зі збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках триває.

Нагадаємо, в Україні арештували підприємства родини міністра оборони часів Януковича. У ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн.

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