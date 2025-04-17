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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дезертир і "таємна кімната": військовий втік з частини та закликав до державного перевороту

Вистежили фігуранта у Хмельницькій області, де він ховався у спеціальній «таємній кімнаті».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дезертир, який закликав до повалення конституційного ладу

Дезертир, який закликав до повалення конституційного ладу / © Державне бюро розслідувань

Правоохоронці завершили розслідування щодо дезертира, який публічно закликав до повалення конституційного ладу.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«У квітні 2024 року військовий самовільно залишив місце служби в Чернігівській області. Надалі він записував та поширював у соцмережах відеозвернення, у яких виправдовував власне дезертирство та закликав інших військовослужбовців чинити так само. Згідно з висновками експертизи, окремі його відеоматеріали містили заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади», — йдеться у повідомленні.

Вистежили фігуранта вже у Хмельницькій області, де він ховався у спеціальній «таємній кімнаті».

«Щоб уникнути відповідальності, він облаштував у помешканні спеціальну кімнату-схованку, де переховувався під час візитів правоохоронців. Утім, його було викрито та затримано», — додали в ДБР.

Наразі затриманому висунуто обвинувачення у «розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинене повторно» (за ч. 4 ст. 408 та ч. 2, ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про кількість випадків дезертирства.

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