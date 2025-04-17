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Дезертир і "таємна кімната": військовий втік з частини та закликав до державного перевороту
Вистежили фігуранта у Хмельницькій області, де він ховався у спеціальній «таємній кімнаті».
Правоохоронці завершили розслідування щодо дезертира, який публічно закликав до повалення конституційного ладу.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
«У квітні 2024 року військовий самовільно залишив місце служби в Чернігівській області. Надалі він записував та поширював у соцмережах відеозвернення, у яких виправдовував власне дезертирство та закликав інших військовослужбовців чинити так само. Згідно з висновками експертизи, окремі його відеоматеріали містили заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади», — йдеться у повідомленні.
Вистежили фігуранта вже у Хмельницькій області, де він ховався у спеціальній «таємній кімнаті».
«Щоб уникнути відповідальності, він облаштував у помешканні спеціальну кімнату-схованку, де переховувався під час візитів правоохоронців. Утім, його було викрито та затримано», — додали в ДБР.
Наразі затриманому висунуто обвинувачення у «розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинене повторно» (за ч. 4 ст. 408 та ч. 2, ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про кількість випадків дезертирства.