Дезертир та його спільниця готували бомби для терактів на Дніпропетровщині — СБУ / © СБУ

Служби безпеки України запобігла серії терактів, які за замовленням російських спецслужб готувалися в одному з міст промислового регіону. Затримали агентурну пару, яка виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП).

Про це повідомили у СБУ.

Зловмисниками виявилися 27-річний дезертир з Донецької області та його 34-річна співмешканка. Залишивши військову частину, чоловік переховувався у квартирі жінки на Дніпропетровщині. Вони вийшли на окупантів у пошуках «легких заробітків» через закриті Telegram-канали та отримали від російського куратора чіткі інструкції щодо виготовлення бомби, здатної підірвати автомобіль.

За планом, агенти мали замаскувати вибухівку під вогнегасник, начинити її гайками для посилення уражаючої дії та заховати у визначеному місці. Далі російські спецслужби планували дистанційно активувати бомбу за допомогою дзвінка на мобільний телефон, вмонтований у пристрій.

Співробітники СБУ викрили ворожі наміри завчасно і затримали обох агентів, коли вони завершували збирати СВП у своєму помешканні. Під час обшуків вилучили всі компоненти для вибухового пристрою та смартфони з доказами листування з російськими кураторами.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру в готуванні до терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили російського агента, який виконував завдання Сил спеціальних операцій РФ на Київщині. Він вчиняв диверсії на залізниці та планував теракти проти Сил оборони України.

Служба безпеки України викрила російську агентку, яка працювала в одному з державних банків Одеси та передавала спецслужбам РФ персональні дані українських військових.