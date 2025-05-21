Дезертирство під ключ: у Запоріжжі викрили подружжя, яке організувало "сімейний бізнес"

Затриманий підозрюваний

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У Запоріжжі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно адвоката та його дружини, колишньої працівниці правоохоронного органу, які організували цілу схему «дезертирства під ключ» для військовослужбовців.

Про це повідомило ДБР.

«Інформація про „чарівного“ адвоката, який нібито позбавляє обов’язку захищати Батьківщину, ширилася „сарафанним радіо“ у військових частинах», — йдеться в повідомленні.

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Коли військовослужбовець звертався до нього, адвокат пропонував за певну суму допомогти йому самовільно покинути частину та гарантував повний юридичний супровід надалі.

Ключову роль у цій схемі відігравала його дружина — працівниця правоохоронного органу. Вона мала доступ до закритої інформації про блокпости та паролі, що дозволяло їм забезпечувати безперешкодний проїзд для дезертирів. Користуючись її службовим посвідченням, подружжя забирало військових на власному авто і доправляло їх до місць переховування. Крім того, слідство встановило, що жінка передавала чоловікові дані з закритої інформаційної бази про інциденти з ТЦК, щоб він міг шукати нових «клієнтів».

Вартість таких «послуг» сягала 60 тисяч гривень з однієї особи. Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали адвоката під час отримання чергового траншу від втікача. Тоді ж були затримані й троє дезертирів, які скористалися «послугами» подружжя та переховувалися у Запоріжжі.

Адвокату та його дружині висунуто обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та сприянні дезертирству (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Жінку також обвинувачують у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). З лав правоохоронного органу її вже звільнено. Трьом військовослужбовцям інкримінують дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України).

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, СБУ затримала 17-річного підлітка-шпигуна, який працював на РФ і «зливав» ЗСУ.