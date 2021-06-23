Дежавю, яке шокує: в Одесі молода мати під кайфом гуляє з дитиною (відео)

Дежавю, яке шокує: в Одесі молода мати під кайфом гуляє з дитиною (відео)

Жінка гуляє з малюком, перебуваючи у неадекватному стані.

У Одесі молода мама з маленькою дитиною на прогулянці викликала занепокоєння у місцевих жителів. Жінка постійно нависала над дитиною, немов боролася зі сном.

У телеграм-каналі Х*Одеса виклали відео, де видно, як жінка гуляє з малюком на дитячому майданчику і ледве тримається на ногах.

Деякі користувачі припустили, що жінка втомилася від постійного недосипу, більшість впевнені - вона перебуває під дією наркотичних речовин

Повідомляється, що очевидці викликали поліцію, але поки копи приїхали, жінка забрала малюка і пішла.

В Одесі молода мати під кайфом гуляє з дитиною

Слід зазначити, що схожа панянка з такою ж засічкою і тілобудовою і з таким же дитячим візочком і у аналогічному стані вже фігурувала у соцмережах у середині травня цього року. Жінку з дитиною застигли у сквері на Старосінній площі. Вона хиталася в різні боки поки малюк догори ногами спав у візку. Тоді повідомлялося, що очевидці теж викликали копів, і ті провели з нею профілактичну розмову.

В Одесі жінка під кайфом вигулювала дитину

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