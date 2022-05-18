Діагностують остеохондроз і виразку: в так званій "ЛНР" вигадали, як не платити компенсацію пораненим

Діагностують остеохондроз і виразку: в так званій "ЛНР" вигадали, як не платити компенсацію пораненим

Мобілізовані жителі псевдореспублік можуть не отримати передбачені їм виплати за поранення.

Все через хибні діагнози пораненим "ЛНРівцям" у медичних довідках.

Про це повідомляє ГУР "Міноборони" України.

У вояків діагностують остеохондроз та виразку щоб не платити компенсацій.

"Влада так званої "ЛНР" не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених під час війни з Україною. З цією метою медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки "ЛНР" отримують виписки в яких зазначено "остеохондроз", "виразка" або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат", - повідомляють у розвідці.

Це обурює жителів так званої "ЛНР" і всі патріотичні почуття до псевдореспубліки одразу зникають.

"Враховуючи безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать "мобілізовані" з території "ЛНР"), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується", - зауважують в розвідці.

Так, 16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту жителів, родичів примусово мобілізували на війну проти України. Основна вимога протестувальників – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині росіяни погрожують стратою за відмову воювати проти України.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку рідні мобілізованих влаштовують "глобальний бунт".

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