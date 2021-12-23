Діагноз, якого не існує: лікар розповів про недугу, в яку десятиліттями вірили українці

Діагноз, якого не існує: лікар розповів про недугу, в яку десятиліттями вірили українці

У Міжнародній класифікації хвороб такого діагнозу, як вегето-судинна дистонія, просто не існує.

Ще з часів СРСР медики встановлювали діагнози "Вегето-судинна дистонія" (ВСД) або або нейро-циркуляторна дистонія (НЦД). Хоч на початку 90-х років вони визнані застарілими і не відповідають Міжнародній класифікації хвороб, деякі лікарі так звикли до цих діагнозів, що і досі їх встановлюють.

Про це заявив лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник на своїй сторінці у Facebook.

"Коли пацієнти приходять до лікаря і скаржаться на загальну слабкість, запаморочення, головні болі, пітливість, серцебиття, неприємні відчуття у ділянці грудей, коливання артеріального тиску, знижений тиск, відчуття тривоги, порушення концентрації уваги і т.д. Лікар скеровує людину на обстеження (аналіз крові, обстеження щитовидної залози, ЕКГ і т. п.). Органічних уражень, порушень органів не виявляють і встановлюють вищезгадані діагнози", - пояснив медик.

За словами лікаря, ці діагнози були введенні в СРСР в 50-х роках та на початку 90-х визнані застарілими, та які не відповідають Міжнародній класифікації хвороб.

"Найбільше за симпомами діагнози, які не існують, ВСД або НЦД, відповідають Соматоформній вегетативній дисфункції F45.3 та лікується психіатрами і психотерапевтами. Дуже часто на фоні Соматоформної вегетативної дисфункції виникають так звані, симпато-адреналові кризи, вони ж панічні атаки. Тобто неконтрольоване виділення в кров гормону-адреналіну з відповідною симптоматикою (страх смерті, тривога, серцебиття, підвищення артеріального тиску, пітливість, головокружіння, нестача повітря тощо)", - підсумував лікар.

Нагадаємо, ще у 2018 році тодішня міністерка охорони здоов'я Уляна Супрун заявила, що вегето-судинна дистонія - не діагноз, а синдром, що використовують у разі комплексу різноманітних скарг та симптомів у пацієнта. Вона зазначила, ці симптоми можуть свідчити про кілька різних хвороб, які потрібно виявити після низки ґрунтовних обстежень. Діагноз "ВСД" у медичній картці та курс вітамінів і легких заспокійливих ніяким чином не можуть вирішити цю проблему.

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