Деяким українцям можуть встановити довічні виплати та пільги: хто матиме право

Кабінет Міністрів України зробив важливий крок у сфері соціального захисту, схваливши законопроєкт, що вводить окрему категорію статусу для постраждалих учасників Революції Гідності та сімей загиблих героїв Небесної Сотні. Це рішення покликане надати їм значно ширші соціальні гарантії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ передбачає комплексний пакет пільг:

Медична допомога : повний спектр безкоштовних послуг, включаючи протезування, реабілітацію та забезпечення ліками.

Освіта та робота : державна підтримка у здобутті освіти, професійна адаптація та гарантії при працевлаштуванні.

Фінансова підтримка : підвищення пенсій або довічні виплати, що становитимуть 25–50% від прожиткового мінімуму, а також щорічна одноразова допомога до Дня Незалежності.

Комунальні послуги та транспорт: суттєві знижки на оплату комунальних послуг (до 100% для постраждалих з інвалідністю) та безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, цей проєкт закону тепер має пройти розгляд у Верховній Раді.

