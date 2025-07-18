Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: Метінвест поділився практиками залучення та адаптації ветеранів

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Презентація дослідження відбулася у межах форуму «Ветеранські ініціативи». На ньому Метінвест представив одну зі складових екосистеми (ре)інтеграції ветеранів та ветеранок – напрямок фізичного та ментального здоров’я.

«Метінвест підходить до ветеранських програм як до довгострокової системної політики, у якій важливі не лише ініціативи, а й сталі механізми їх підтримки. Фокус на психоемоційному стані, медичному супроводі, професійній та соціальній інтеграції, роботі з колективами — це той інструментарій, який дозволяє повертати ветеранів не просто до роботи, а до повноцінного життя», – про це під час заходу розповіла Світлана Парова, керівниця проєктів з реінтеграції ветеранів Метінвесту.

За її словами, тема здоров’я зазначається ветеранами як пріоритет номер один. Тому цей напрямок є важливою частиною ветеранської політики. Метінвест працює над вдосконаленням та розширенням програм цього напрямку, контролює їх якість.

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«Одна з перших програм – «Метінвест – разом», сервіс психологічної підтримки для всіх працівників та їх родин. Для ветеранів ми додали опцію консультації з військовими психологами та групові зустрічі «ПОБРАТИМ», де ветерани в форматі рівний-рівному і під модерацією досвідчених психологів діляться досвідом адаптації до мирного життя», – зазначила Світлана.

Крім того, для покращення фізичного та психологічного стану ветеранів, Метінвест разом з проєктом «Серце Азовсталі» розпочав програму ветеранських кемпінгів в Карпатах – це реабілітація для ветеранів в горах, що поєднує психологічну підтримку, оздоровлення, фізичну активність та спілкування у колі довіри.

«Ми переглянули політику медичного страхування і запустили програму «ВЕТЕРАН» для ветеранів в перший рік після демобілізації. Ця програма має збільшений ліміт на стоматологічні послуги, розширене медикаментозне забезпечення, покриває лікування хронічних хвороб, лікування травм та поранень, здобутих в період служби. Також для ветеранів у нас діє реабілітація через плавання «Вільні хвилі», з акцентом на інклюзивність», – підкреслила Парова.

Екосистема (ре)інтеграції ветеранів включає в себе і напрямок підготовки колективів до повернення ветеранів. На постійній основі проводяться навчання, мета яких пояснити, як коректно взаємодіяти з ветеранами. Акцент на повазі, уникненні стереотипів й побудові довіри.

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«Також на підприємствах Метінвесту вже стало доброю традицією проводити невеличкі заходи для ветеранів та їх родин – ветеранські толоки, тури вихідного дня, вікторини, спортивні змагання тощо. І такі заходи дуже добре сприяють соціальній адаптації ветеранів», – наостанок зазначила спікерка Метінвесту.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є рекордсменом серед приватних компаній з працевлаштування ветеранів в Україні. Від початку великої війни майже кожен п’ятий працівник компанії пішов до війська. Нині до роботи повернулося 959 ветеранів: тут їм забезпечують психологічний супровід, програми адаптації та освіти.

У Метінвесті створена ціла екосистема адаптації ветеранів: вона охоплює програми психологічної підтримки, реабілітації, перенавчання, надання вищої освіти та підготовку колективів до повернення ветеранів. На реалізацію програм у 2025 році заплановано приблизно $550 тис.