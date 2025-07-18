ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
3 хв

Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: Метінвест поділився практиками залучення та адаптації ветеранів

Наразі лише 45 із 200 найбільших компаній України мають формалізовану ветеранську політику, а 23% ветеранів стикалися з дискримінацією при працевлаштуванні. Такі дані містяться у аналітичного дослідженні Top Lead «Ветерани після війни: як забезпечити гідність на роботі», яке підготували у співпраці з Міністерством у справах ветеранів та Українським ветеранським фондом. 

Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: Метінвест поділився практиками залучення та адаптації ветеранів

Презентація дослідження відбулася у межах форуму «Ветеранські ініціативи». На ньому Метінвест представив одну зі складових екосистеми (ре)інтеграції ветеранів та ветеранок – напрямок фізичного та ментального здоров’я.  

«Метінвест підходить до ветеранських програм як до довгострокової системної політики, у якій важливі не лише ініціативи, а й сталі механізми їх підтримки. Фокус на психоемоційному стані, медичному супроводі, професійній та соціальній інтеграції, роботі з колективами — це той інструментарій, який дозволяє повертати ветеранів не просто до роботи, а до повноцінного життя», – про це під час заходу розповіла Світлана Парова, керівниця проєктів з реінтеграції ветеранів Метінвесту. 

За її словами, тема здоров’я зазначається ветеранами як пріоритет номер один. Тому цей напрямок є важливою частиною ветеранської політики. Метінвест працює над вдосконаленням та розширенням  програм цього напрямку, контролює їх якість. 

«Одна з перших програм – «Метінвест – разом», сервіс психологічної підтримки для всіх працівників та їх родин. Для ветеранів ми додали опцію консультації з військовими психологами та групові зустрічі «ПОБРАТИМ», де ветерани в форматі рівний-рівному і під модерацією досвідчених психологів діляться досвідом адаптації до мирного життя», – зазначила Світлана.

Крім того, для покращення фізичного та психологічного стану ветеранів, Метінвест разом з проєктом «Серце Азовсталі» розпочав програму ветеранських кемпінгів в Карпатах – це реабілітація для ветеранів в горах, що поєднує психологічну підтримку, оздоровлення, фізичну активність та  спілкування у колі довіри. 

«Ми переглянули політику медичного страхування і запустили програму «ВЕТЕРАН» для ветеранів в перший рік після демобілізації. Ця програма має збільшений ліміт на стоматологічні послуги, розширене медикаментозне забезпечення, покриває лікування хронічних хвороб, лікування травм та поранень, здобутих в період служби. Також для ветеранів у нас діє реабілітація через плавання «Вільні хвилі», з акцентом на інклюзивність», – підкреслила Парова.

Екосистема (ре)інтеграції ветеранів включає в себе і напрямок підготовки колективів до повернення ветеранів. На постійній основі проводяться навчання, мета яких пояснити, як коректно взаємодіяти з ветеранами. Акцент на повазі, уникненні стереотипів й побудові довіри.

«Також на підприємствах Метінвесту вже стало доброю традицією проводити невеличкі заходи для ветеранів та їх родин – ветеранські толоки, тури вихідного дня, вікторини, спортивні змагання тощо. І такі заходи дуже добре сприяють соціальній адаптації ветеранів», – наостанок зазначила спікерка Метінвесту.  

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є рекордсменом серед приватних компаній з працевлаштування ветеранів в Україні. Від початку великої війни майже кожен п’ятий працівник компанії пішов до війська. Нині до роботи повернулося 959 ветеранів: тут їм забезпечують психологічний супровід, програми адаптації та освіти.

У Метінвесті створена ціла екосистема адаптації ветеранів: вона охоплює програми психологічної підтримки, реабілітації, перенавчання, надання вищої освіти та підготовку колективів до повернення ветеранів. На реалізацію програм у 2025 році заплановано приблизно $550 тис.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie