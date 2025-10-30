Діані було 7: у Ладижині оголошено жалобу за загиблою через атаку РФ дівчинкою

Жалоба / © Pexels

Реклама

Внаслідок удару РФ по Ладижину на Вінниччині загинула 7-річна Діана. Від 31 жовтня до 2 листопада 2025 року в Ладижинській громаді оголошено три дні жалоби.

Про це повідомляє секретар Ладижинської міськради Олександр Коломієць.

Деталі

Як зазначив посадовець, у дні жалоби на всій території громади будуть:

Реклама

приспущені державні прапори України

скасовані розважальні, святкові заходи, а також програми на радіо

«Вічна і світла пам’ять Діані, щирі співчуття родині», — написав він.

Нагадаємо, 30 жовтня внаслідок атаки росіян на Вінниччині є жертва. Загинула 7-річна дівчинка.

«Дівчинка була доправлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати… Через удар постраждало також 4 дорослих: двох госпіталізували, їхній стан — середньої тяжкості. Ще двоє дістали легкі поранення», — повідомила заступниця керівника ОВА Наталія Заболотна.