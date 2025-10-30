- Дата публікації
Діані було 7: у Ладижині оголошено жалобу за загиблою через атаку РФ дівчинкою
Російські війська обстрілом Ладижина забрали життя дитини — дівчинки, якій було всього 7 років.
Внаслідок удару РФ по Ладижину на Вінниччині загинула 7-річна Діана. Від 31 жовтня до 2 листопада 2025 року в Ладижинській громаді оголошено три дні жалоби.
Про це повідомляє секретар Ладижинської міськради Олександр Коломієць.
Деталі
Як зазначив посадовець, у дні жалоби на всій території громади будуть:
приспущені державні прапори України
скасовані розважальні, святкові заходи, а також програми на радіо
«Вічна і світла пам’ять Діані, щирі співчуття родині», — написав він.
Нагадаємо, 30 жовтня внаслідок атаки росіян на Вінниччині є жертва. Загинула 7-річна дівчинка.
«Дівчинка була доправлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати… Через удар постраждало також 4 дорослих: двох госпіталізували, їхній стан — середньої тяжкості. Ще двоє дістали легкі поранення», — повідомила заступниця керівника ОВА Наталія Заболотна.