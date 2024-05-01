Діаспора в шоці: Милованов розповів історію про російськомовних бійців ЗСУ у США

За його словами, діаспоряни почули, як українські військові між собою спілкуються російською, і були шоковані. Проте далі їхні думки розділилися.

Одіозний ексміністр економіки Тимофій Милованов розповів історію, як у США російськомовні українські військові здивували українську діаспору.

Про це він написав у Facebook.

"Російська мова в Україні. Що скаже про це діаспора. Прикольну історію з Вашингтонщини розповіли мені вчора. Українська церква, діаспоряни, запросили українських військових прийти до них. Хлопці проходять реабілітацію. Їх усім показали, вони виступили, розповіли. Всі в захваті. Емоція і підтримка зашкалює.

А потім раптом скандал. Хлопці після виступу почали між собою щось обговорювати. Російською мовою. І українці в церкві були в шоці. Як таке може бути? Кого їм привели? Це ж неподобство – спілкуватися мовою ворога", – розповідає Милованов.

За його словами, деякі з людей вирішили підтримати військових. Кілька осіб підійшли до них і почали з ними спілкуватися також російською, хоча самі розмовляють українською.

"Я розумію, вони так висловили свій протест проти частини діаспори, для яких мова важливіша за те, що люди – військові. Кінець історії я не знаю. Мені дуже цікаво, чим закінчилося", – підсумував ексміністр.

Раніше Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї, чим обурив Мережу.

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