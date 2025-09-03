Дід НКВДист а він — бандерівець: побратим про зниклого безвісти сина ймовірного вбивці Парубія

Михайло-Віктор Сцельніков "Лемберг"

Реклама

Військовий Родомир Степной розповів про свого побратима Михайла-Віктора Сцельнікова «Лемберга», який вважається зниклим безвісти на Бахмутському напрямку — сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Про це він написав у Facebook.

«По ситуації з пок**ьком, який вбив Андрія Парубія. Найбільше шкода маму Михайла, яка тяжко переживала через те, що з ним трапилось. А тепер ще і все це, що на неї навалилось», — каже побратим Михайла-Віктора Сцельнікова.

Реклама

За словами Степного, Михайло жодного разу не згадував батька в позитивному ключі.

«І ми ще жартували з Мишком, що його дід — старий нквсник, а „Лемберг"- бандерівець. Мовляв, як так, що два тіпа з російськими прізвищами, як він і я, мають такі «радикальні» погляди», — згадує захисник.

Родомир наголосив, що ворог тисне на болючі точки, грає на емоціях та створює максимально спотворену картинку реальності. Тому операція з вбивства Парубія є показовою.

Також Степной поділився відео, якому вже три роки, де «Лемберг» разом з ним збираються бомбити окупантів.

Реклама

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Парубія, 52-річний Михайло Сцельніков зізнався, що вийшов з росіянами на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Сьогодні, 2 вересня, на суді підозрюваний заявив, що пішов на злочин з метою помсти українській владі.

Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила виданню «Слідство.Інфо», що Михайло Сцельніков-молодший з позивним «Лемберґ» дійсно воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023 року в Бахмуті. За словами побратимів, хлопець загинув, а можливості забрати тіло не було. Тому він офіційно вважається зниклим безвісти.

Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що син підозрюваного, воїн «Лемберґ», служив з Парубієм в одному батальйоні.

Реклама

Мама «Лемберга» розповіла, що її колишній чоловік не брав участі у вихованні сина і мало з ним спілкувався. Також Сцельніков-молодший посварився з батьком через свою патріотичну позицію.