"Дід Мороз" на Харківщині робив закладки із синтетичними наркотиками (фото)

Вартість наркотику на чорному ринку становить близько 250 тисяч гривень.

На Харківщині поліцейські викрили 29-річного чоловіка під псевдонімом "Дід Мороз", який у Мережі збував особливо небезпечний синтетичний наркотик PVP. Його вартість на чорному ринку становить близько 250 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Харківської області.

Під час обшуку у нього вилучили більше кілограма наркотичного засобу, кухонні ваги, поліетиленові стрічки та приладдя для фасування. Також в ході слідчого експерименту порушник показав місця, де сховав наркотики, звідки поліцейські вилучили понад 40 "закладок".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаэмо, що у Києві затримали наркодилерів із величезною партією наркотиків на сумму близько 2 мільйонів гривень. У них вилучили 6 кілограмів різних видів наркотиків, 5 тисяч пігулок екстазі та Xanax, а також 1120 марок LSD різних видів.

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