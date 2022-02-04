Дід парився у лазні, а родич розбещував його 6-річну онуку: на Сумщині засудили 62-річного педофіла

Дід парився у лазні, а родич розбещував його 6-річну онуку: на Сумщині засудили 62-річного педофіла

Дитина після року мовчання у всьому зізналася матері.

У Сумській області засудили до 6 років в'язниці 62-річного чоловіка за розбещення малолітньої дівчинки.

Про це повідомили сьогодні, 4 лютого, у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.

"Встановлено, що до обвинуваченого в гості періодично приїжджав родич із малолітньою онукою, щоб попаритись у лазні. Доки дід дівчинки був у лазні, його родич вчиняв із 6-річною дівчинкою розпусні дії", - йдеться у повідомленні.

Близько року дитина мовчала, однак потім наважилась розповісти матері. Жінка негайно звернулась у поліцію. Проте обвинувачений заперечував свою провину, але під час слідства факт розбещення підтвердився.

Так, шосткинська окружна прокуратура підтримано публічне обвинувачення та доведела вину 62-річного чоловіка в розбещенні малолітньої. За скоєне зловмисник проведе 6 років за ґратами.

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