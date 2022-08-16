Дід Петро з Полтавщини за допомогою українського прапора "демілітаризував" два російські танки

Дід Петро з села Плішивець Миргородського району потопив два російські танки, коли окупанти намагалися заїхати на полтавщину з Сумської області.

Для цього він використав український прапор.

Історію відважного пенсіонера з Полтавщини розповів виданню "Зміст" боєць тероборони Полтавщини Руслан, який отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного "За взірцевість у військовій службі ІІІ ступеня".

Також читайте Від удару ракети танк відкинуло у лісосмугу: воїн ЗСУ за один бій знищив вісім одиниць російської техніки

У березні цього року на межі Полтавської та Сумської областей рятувальники та тероборона підняли з дна річки ворожий танк, який раніше затонув разом з екіпажем. Виявилося, що до цієї історії причетний місцевий пенсіонер - дід Петро. Чоловік мешкав неподалік.

"Коли група рашиських танків проїжджала містком через річку, двигун одного з танків не запустився, і вони його кинули на тому березі. За час відсутності орків дід Петро закріпив на ворожому танку український прапор та підпалив міст. Коли повернулися окупанти і побачили на іншому березі "український танк" то почали в паніці його розстрілювати з чотирьох танків, знищивши повністю", - розповідає Руслан.

На цьому історія не закінчилася. Окупанти таки спробували переїхати міст і найперший танк одразу шубовснувся у воду і разом з екіпажем затонув.

Боєць Руслан каже, що так один український дід знищив два російських танки на Полтавщині.

Танк затонув на початку повномасштабної війни, коли із Сумської області на Полтавську йшла колона російських танків та БТРів. Потім цю колону розбили українські військові.

"Окупанти їхали колоною в село Кам’яне Лебединського району, що на межі із Полтавською областю, біля села Плішивець Миргородського району (колишній Гадяцький). Хотіли переїхати річку Псел старим дерев’яним мостом, але він не витримав важкої техніки і танк втопився у воді", – пише "АрміяInform".

Частину колони розбили ЗСУ, частину техніки залишили цілою. Російські окупанти розбіглися по місцевих лісах, залишивши кулемети та зброю. Після цього й неформально оголосили про "гадяцьке сафарі".

Нагадаємо, що на Сумщині ДСНС і тероборона ЗСУ України з дна річки підняли російський танк, який раніше затонув разом з екіпажем на початку вторгнення Росії на територію України.

Читайте також: