"Дідівщина" у хмельницькому ПТУ: підліток через побиття старшокурсником потрапив до реанімації

За словами матері постраждалого, нападник постійно вимагав у її сина гроші, а за відмову – жорстоко відлупцював.

У Хмельницькому першокурсник професійного училища потрапив до реанімації після побиття старшокурсником.

Про це повідомляють поліція Хмельницької області і місцеве видання vsim.ua.

За словами правоохоронців, інцидент стався 2 жовтня близько 23:00 години в одному з гуртожитків Хмельницького. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт. Старший хлопець побив молодшого, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

"Дідівщина" у хмельницькому ПТУ

Мати потерпілого 15-річного Дениса розповіла журналістам vsim.ua, що її син уже тиждень перебуває у реанімації. Жінка стверджує, що проблеми у її сина почалися одразу від початку навчального року. Вона помітила, що у юнака стали швидко закінчуватися гроші.

Матір вказує на 17-річного третьокурсника Богдана. Вона стверджує, що старшокурсник постійно нападав на її сина: бив, розкидав речі, регулярно вимагав кошти.

Згодом Дениса перевели в іншу кімнату. Однак насильство не припинилося. О пів 12 ночі, 2 жовтня, до матері знову зателефонував син і вкотре попросив гроші. Однак скільки б потім не телефонувала жінка – Денис слухавку не підіймав. Після лише надіслав повідомлення: "Мене побили, вимагають двісті гривень". Жінка викликала поліцію. Після побиття постраждалого госпіталізували.

"Йому не можна ні повертатися, ні рухатися тому, що є розрив селезінки, крововилив – на селезінці утворилася кіста, забій нирок, пішли зміни в легенях, є рідина в легенях – йому важко дихати. Ще голова побита, він весь був синій: голова, груди, струс головного мозку", – розповіла мама Дениса.

Що відомо про нападника

За словами матері потерпілого, кривдника – 17-річного Богдана виховують прийомні батьки. Він – сирота. Жінка стверджує, що Богдан отримує регулярно фінансову допомогу від держави й має стипендію.

Крім того, виявилося що Денис не єдиний, кого ображав Богдан. Начебто він цькував й іншого першокурсника, з яким раніше проживав потерпілий студент.

Що кажуть у поліції

Поліція за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень відкрила кримінальне провадження. Всіх учасників та свідків конфлікту встановили та допитали. Наразі досудове розслідування в рамках кримінального провадження триває. За результатами експертиз буде вирішуватись питання повідомлення про підозру.

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