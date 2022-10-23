"Дідусь на руках ніс, в неї вся коса в крові і мозочок видно": історія вбитої окупантами 10-річноі Каті з Харкова

На Харківщині ексгумували тіло вбитої 10-річної Каті Вінарської з Харкова, яку рідні в перші дні повномасштабного вторгнення забрали в село Новий Бурлук, бо думали, що там безпечніше. Росіяни двічі за 2 години обстріляли авто з дитиною. Від поранення в голову дівчинка загинула.

Історію вбитої окупантами 10-річної Каті з Харківщини розповіла журналістка Тетяна Доцяк.

Родичі забрали з Харкова, бо думали, що в селі безпечніше

На Харківщині ексгумували тіло 10-річної дівчинки. Її тіло з білявим, як у казкової принцеси волоссям, дістали з труни. Дідусь дівчинки, на руках якого фактично померла маленька Катя, під час ексгумації не наважувався подивитися на тіло онуки.

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"Дідусь не міг наважитися глянути на онуку, він повертав голову, але наче якась невидима рука його голову відвертала назад і з очей бризгали сльози. Я вперше побачила як це - не текли, а бризгали. Дідусь приніс рюкзак на могилку, бо Катя уві сні просила, каже... Я не можу вам передати, як це страшно. Я хочу щоб це прочитали всі, хто закликає Україну піти на умови путіна. Як ви думаєте, дідусь Каті боїться ядерної війни? Чи бабуся? Приходьте з пропозиціями, коли власну дитину поховаєте в садку", - написала журналістка.

Фото: Тетяна Доцяк

Катю вбили 25 лютого, коли село Новий Бурлак та навколишні села захопили росіяни. За день до цього дідусь дівчинки перевіз її в село з Харкова, бо вважав, що тут безпечніше.

"Вночі був вибух в селі, вона злякалася. Я кажу: "Ти її не кидай, забери її з собою". Дідусь приїхав за мною в магазин, коли їхали вже з роботи - ми почули по машині як дроб цокнуло. А вона лізе наперед. Я кажу: "Катя, куда ти лізеш? Зараз будемо вдома!" Вона підіймає курточку і каже: "бабусю, подивися!" А в неї там дірочка", - розповідає бабуся вбитої дівчинки.

Жінка говорить, що автівку обстріляли саме росіяни, оскільки крім них у селі нікого не було. Поранену дитину бабуся з дідусем мерщій кинулися везти до лікаря. Російські танки на дорозі ускладнювали шлях - не було як проїхати. Дідусь дівчинки вискочив з авто і почав лаятися з солдатами і від розпачу бити руками по броні.

Фото: Тетяна Доцяк

"Я кричу: "Є медик?" Прийшов хлопець, подивився, каже "в неї пуля навиліт, ви її довезете до найближчої лікарні". Зробив їй знеболювальний укол, перемотав, дали мені дві ракети (сигнальні), сусіди зробили білий прапор з сорочки, і ми поїхали на Чугуїв", - розповідає бабуся.

Дідусь пролежав на могилі два дні і хотів покінчити з життям

До лікарні родина доїхати не встигла. Біля Базаліївки на дорозі стояли окупанти. Дідусь вийшов із машини і став просити, щоб його пропустили. Один з окупантів штовхнув чоловіка. Його дружина вискочила з машини і в цю мить окупанти обстріляли авто, де сиділа Катя. Поранення отримала також бабуся дівчинки.

"Я вже нікуди не їхав. Я вийшов з Катею на плечах отак, їде колона російська, виходить мужик бородатий, мене турнув, я впав з Катею. А колона їде. Я знову підіймаю Катю на плече, стою серед дороги, киваю "Візьміть!" Один зупиняється п'ятий чи шостий: "Батя, давай быстрее залазь! Там позаду сидів хлопець, він узяв її і каже "200". Ну той попереду почав стукати по капоту, кричав: "Гребаная война, гребаное правительство, убивают детей, страдает мирное население", - згадує дідусь.

"Катю дідусь ніс на руках, він каже - поправ мені її, а то вона сунеться в мене, я її поправила, торкнулася, а в неї тут (біля вуха) дірочка, побачила, вона біленька в нас, вся коса в крові, і мозочок видно", - доповнює слова чоловіка бабуся Каті.

Дівчинку донесли до першої хати у Приморському, де її оглянув місцевий лікар і сказав, що вже нічого не може зробити. Поранену жінку чоловік відправив до лікарні, а сам сказав, що повернеться додому і поховає Катю.

Катю поховали в садку, дідусь пролежав на її могилі два дні. Хотів покінчити з життям.

"Вона для нього була... він її винянчив, вона народилася 860 грамів, він її винянчив з отакого! Якби не друзі, не сусіди, не куми, його б не було, він два дні лежав вдома на могильці. Вони його стягували", - розповідає жінка.

Фото: Тетяна Доцяк

За два дні окупанти виїхали з села і рідні перепоховали дівчинку на кладовищі.

21 жовтня 2022 року правоохоронці ексгумували тіло Каті з метою встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз. Після чого тіло буде видано родичам для поховання.

Нагадаємо, що від початку війни російські окупанти вбили в Україні 429 дітей, понад 817 поранено.

Раніше повідомлялося, що в одному з населених пунктів Бериславського району виявлено тіла господарів квартири з ознаками насильницької смерті. За попередніми даними, жінка загинула від удару тупим предметом по голові, чоловік — від вогнепального поранення в грудну клітку.

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