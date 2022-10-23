"Дідусь на руках ніс, в неї вся коса в крові і мозочок видно": історія вбитої окупантами 10-річноі Каті з Харкова

На Харківщині окупанти двічі розстріляли в авто 10-річну дівчинку.
На Харківщині ексгумували тіло вбитої 10-річної Каті Вінарської з Харкова, яку рідні в перші дні повномасштабного вторгнення забрали в село Новий Бурлук, бо думали, що там безпечніше. Росіяни двічі за 2 години обстріляли авто з дитиною. Від поранення в голову дівчинка загинула.
Історію вбитої окупантами 10-річної Каті з Харківщини розповіла журналістка Тетяна Доцяк.
Родичі забрали з Харкова, бо думали, що в селі безпечніше
На Харківщині ексгумували тіло 10-річної дівчинки. Її тіло з білявим, як у казкової принцеси волоссям, дістали з труни. Дідусь дівчинки, на руках якого фактично померла маленька Катя, під час ексгумації не наважувався подивитися на тіло онуки.
"Дідусь не міг наважитися глянути на онуку, він повертав голову, але наче якась невидима рука його голову відвертала назад і з очей бризгали сльози. Я вперше побачила як це - не текли, а бризгали. Дідусь приніс рюкзак на могилку, бо Катя уві сні просила, каже... Я не можу вам передати, як це страшно. Я хочу щоб це прочитали всі, хто закликає Україну піти на умови путіна. Як ви думаєте, дідусь Каті боїться ядерної війни? Чи бабуся? Приходьте з пропозиціями, коли власну дитину поховаєте в садку", - написала журналістка.
Катю вбили 25 лютого, коли село Новий Бурлак та навколишні села захопили росіяни. За день до цього дідусь дівчинки перевіз її в село з Харкова, бо вважав, що тут безпечніше.
"Вночі був вибух в селі, вона злякалася. Я кажу: "Ти її не кидай, забери її з собою". Дідусь приїхав за мною в магазин, коли їхали вже з роботи - ми почули по машині як дроб цокнуло. А вона лізе наперед. Я кажу: "Катя, куда ти лізеш? Зараз будемо вдома!" Вона підіймає курточку і каже: "бабусю, подивися!" А в неї там дірочка", - розповідає бабуся вбитої дівчинки.
Жінка говорить, що автівку обстріляли саме росіяни, оскільки крім них у селі нікого не було. Поранену дитину бабуся з дідусем мерщій кинулися везти до лікаря. Російські танки на дорозі ускладнювали шлях - не було як проїхати. Дідусь дівчинки вискочив з авто і почав лаятися з солдатами і від розпачу бити руками по броні.
"Я кричу: "Є медик?" Прийшов хлопець, подивився, каже "в неї пуля навиліт, ви її довезете до найближчої лікарні". Зробив їй знеболювальний укол, перемотав, дали мені дві ракети (сигнальні), сусіди зробили білий прапор з сорочки, і ми поїхали на Чугуїв", - розповідає бабуся.
Дідусь пролежав на могилі два дні і хотів покінчити з життям
До лікарні родина доїхати не встигла. Біля Базаліївки на дорозі стояли окупанти. Дідусь вийшов із машини і став просити, щоб його пропустили. Один з окупантів штовхнув чоловіка. Його дружина вискочила з машини і в цю мить окупанти обстріляли авто, де сиділа Катя. Поранення отримала також бабуся дівчинки.
"Я вже нікуди не їхав. Я вийшов з Катею на плечах отак, їде колона російська, виходить мужик бородатий, мене турнув, я впав з Катею. А колона їде. Я знову підіймаю Катю на плече, стою серед дороги, киваю "Візьміть!" Один зупиняється п'ятий чи шостий: "Батя, давай быстрее залазь! Там позаду сидів хлопець, він узяв її і каже "200". Ну той попереду почав стукати по капоту, кричав: "Гребаная война, гребаное правительство, убивают детей, страдает мирное население", - згадує дідусь.
"Катю дідусь ніс на руках, він каже - поправ мені її, а то вона сунеться в мене, я її поправила, торкнулася, а в неї тут (біля вуха) дірочка, побачила, вона біленька в нас, вся коса в крові, і мозочок видно", - доповнює слова чоловіка бабуся Каті.
Дівчинку донесли до першої хати у Приморському, де її оглянув місцевий лікар і сказав, що вже нічого не може зробити. Поранену жінку чоловік відправив до лікарні, а сам сказав, що повернеться додому і поховає Катю.
Катю поховали в садку, дідусь пролежав на її могилі два дні. Хотів покінчити з життям.
"Вона для нього була... він її винянчив, вона народилася 860 грамів, він її винянчив з отакого! Якби не друзі, не сусіди, не куми, його б не було, він два дні лежав вдома на могильці. Вони його стягували", - розповідає жінка.
За два дні окупанти виїхали з села і рідні перепоховали дівчинку на кладовищі.
21 жовтня 2022 року правоохоронці ексгумували тіло Каті з метою встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз. Після чого тіло буде видано родичам для поховання.
Нагадаємо, що від початку війни російські окупанти вбили в Україні 429 дітей, понад 817 поранено.
Раніше повідомлялося, що в одному з населених пунктів Бериславського району виявлено тіла господарів квартири з ознаками насильницької смерті. За попередніми даними, жінка загинула від удару тупим предметом по голові, чоловік — від вогнепального поранення в грудну клітку.
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