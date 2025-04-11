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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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73
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1 хв

Дідусь ніжно оберігає онучку: як змінилася дівчинка зі знаменитого фото

Коли загарбники зруйнували його дім, старенький чоловік змушений був виїхати з рідного села на Запоріжжі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
немовля із Запоріжжя

Валентин Платов із 6-місячною онукою / © yuri.com у мережі Х

На початку повномасштабного вторгнення користувачів Мережі зворушило фото з центру переселенців у Запоріжжі, на якому старенький дідусь тримає на руках 6-місячну онучку.

Нещодавно родич цього чоловіка показав, як змінилася дівчинка за останні понад три роки великої війни, опублікувавши допис із фотографіями у мережі Х.

Зображений на фото 84-річний Валентин Платов на початку вторгнення росіян майже місяць жив із родиною під обстрілами у рідному селі Степове за 50 кілометрів від Запоріжжя.

Коли загарбники зруйнували його дім, старенький чоловік змушений був виїхати до Івано-Франківська, щоб врятувати найдорожче — своїх маленьких онуків.

Тут він знайшов притулок в одній із церковних громад. І досі продовжує ніжно оберігати найменшу онучку, якій уже минає четвертий рік.

Як змінилася дівчинка, яку дідусь евакуював із села на Запоріжжі / © yuri.com у мережі Х

Як змінилася дівчинка, яку дідусь евакуював із села на Запоріжжі / © yuri.com у мережі Х

Нагадаємо, після терористичного ракетного удару РФ по дитмайданчику у Кривому Розі, що стався 4 квітня, у лікарні досі залишаються 5 дітей.

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