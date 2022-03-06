Дідусь з Буковини перерахував українській армії майже 400 тисяч гривень - збирав на чорний день

Дідусь з Буковини перерахував українській армії майже 400 тисяч гривень - збирав на чорний день

Хоче, щоб військовим купили зброю.

Дідусь Микола з Буковини перерахував українській армії майже 400 тисяч гривень. Розповідає, що гроші відкладав з пенсії на чорний день. Собі нічого майже не купував.

Про це повідомляє suspilne.media.

Микола ще у 2014 році писав лист Путіну, де просив не воювати проти України. Тепер вирішив не звертатись, а віддати гроші, щоб українській армії купили зброю.