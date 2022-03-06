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Дідусь з Буковини перерахував українській армії майже 400 тисяч гривень - збирав на чорний день

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Дідусь з Буковини перерахував українській армії майже 400 тисяч гривень - збирав на чорний день

Хоче, щоб військовим купили зброю.

Дідусь Микола з Буковини перерахував українській армії майже 400 тисяч гривень. Розповідає, що гроші відкладав з пенсії на чорний день. Собі нічого майже не купував. 

Про це повідомляє suspilne.media.

Микола ще у 2014 році писав лист Путіну, де просив не воювати проти України. Тепер вирішив не звертатись, а віддати гроші, щоб українській армії купили зброю.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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