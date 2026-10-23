"Дія" припинила надання десятків послуг: в чому причина та коли відновлять сервіси

«Дія» призупинила частину послуг через оновлення держреєстрів / © ТСН

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Від 22:00 23 жовтня до ранку 26 жовтня частина послуг у «Дії» та ЦНАПах буде недоступна через оновлення державних реєстрів. Обмеження стосуватимуться бізнесу, податків, нерухомості, соціальної допомоги, військового обліку та низки документів.

Про це повідомили на порталі «Дія».

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Технічні роботи проводять ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) та Державна податкова служба. Вони стосуються реєстрів Міністерства юстиції й реєстру платників податків.

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Які послуги на порталі «Дія» будуть недоступні

На порталі тимчасово обмежать такі сервіси:

1. Бізнес-послуги та ЄДР

відкриття та закриття ФОП;

реєстрація ТОВ;

послуги, пов’язані з грантами;

послуга е-Підприємець;

подання податкових декларацій і сплата податків;

отримання витягу з ЄДР.

2. Будівництво та нерухомість

реєстрація прав на нерухоме майно;

будівельні дозволи, повідомлення та декларації;

заява про видачу будівельного паспорта;

заява про надання містобудівних умов та обмежень.

3. Житлові програми та єВідновлення

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послуги щодо пошкодженого майна;

заява про намір отримати кредит на житло для ВПО;

компенсація за пошкоджене або знищене майно;

додавання та вилучення учасників єВідновлення;

допомога багатоквартирним будинкам.

4. Соціальні послуги та довідки

заява про субсидію;

послуга «Пакунок школяра»;

допомога з безробіття;

витяг про несудимість, який надає ЦНАП.

5. Послуги, пов’язані зі Starlink

повідомлення про використання терміналів Starlink;

видалення терміналів Starlink;

інформація про зареєстровані термінали Starlink.

6. Військовий облік і бронювання

актуалізація даних військовозобов’язаного та бронювання;

отримання відомостей персонального обліку з Реєстру військовозобов’язаних;

фіксація відомостей персонального обліку;

анулювання бронювання;

бронювання посадовою особою.

7. Міжнародний Реєстр збитків

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подання заяв до Міжнародного Реєстру збитків.

Які послуги тимчасово зникнуть із застосунку «Дія»

У мобільному застосунку будуть недоступні такі сервіси.

Документи та актові записи

укладення шлюбу, крім послуги заручин;

розірвання шлюбу;

актовий запис про народження;

актовий запис про зміну імені;

актовий запис про шлюб;

актовий запис про розірвання шлюбу;

свідоцтво про народження;

витяг про місце проживання дитини;

податковий номер дитини;

е-Картка платника податків;

е-Картка платника податків дитини.

Соціальні послуги та житлові програми

звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);

заява про житловий ваучер;

заява про виплату;

базова соціальна допомога;

допомога в перший рік дитини;

послуга «Пакунок школяра»;

повідомлення про пошкоджене майно.

Інші сервіси

виконавчі провадження;

виконавчий документ суду;

перереєстрація автомобіля;

податкові послуги.

Нагадаємо, в Україні розширили можливості оформлення державної допомоги для родин із дітьми. Через портал і застосунок «Дія» тепер можна подати заяву на виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, а також на догляд за дитиною до одного року. Для жінок, які не застраховані в системі державного соціального страхування, передбачено допомогу в розмірі 7000 грн на місяць, а виплата на догляд за малюком становить 7000 грн або 10 500 грн для дитини з інвалідністю.

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