Діяльність Фонду Андрія Матюхи: Підтримка ветеранів, гуманітарні проєкти та допомога лікарням

Фонд Андрія Матюхи розвиває благодійні проєкти. Основні напрями його роботи — підтримка військових і ветеранів, допомога лікарням, розвиток протезування та підтримка цивільних, які постраждали від обстрілів. Окремо фонд підтримує міжнародні проєкти для співпраці України з партнерами у світі.

«Є-протез» — ініціатива, яку підтримує Андрій Матюха

«Є-протез» — ключовий проєкт, що реалізується за підтримки Фонду Андрія Матюхи. Сервіс поєднує консультації, підбір протеза, доступ до програм фінансування та реабілітації, дозволяючи користувачам знайти клініку й отримати необхідну підтримку.

Спочатку був створений та запущений пілот у 2024 році. Він функціонував як база знань із сайтом і Telegram-ботом. Проєкт нині масштабується у повноцінний застосунок з інтеграцією державних сервісів. У чат-бот вбудовано штучний інтелект, а база матеріалів постійно оновлюється.

У найближчих планах охопити не менше п’яти тисяч користувачів, половину з яких буде проведено від першої консультації до встановлення протеза.

Фонд Андрія Матюхи сприяє реалізації програми «Захист ремонтників Укренерго»

Фонд Андрія Матюхи підтримав ініціативу «Захист ремонтників Укренерго». Її мета полягає у тому, щоб дати технічному персоналу та ремонтним бригадам практичні знання з домедичної допомоги. Передбачено 75 одноденних тренінгів, де навчання пройдуть близько 1500 працівників компанії.

Енергетиків навчають зупиняти масивні кровотечі, правильно накладати турнікети, проводити серцево-легеневу реанімацію та оцінювати стан постраждалих ще до приїзду медиків.

З початку повномасштабної війни енергосистема України постійно перебуває під загрозою. Було пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів, загинули щонайменше 160 фахівців галузі, ще понад 300 отримали поранення. Щодня ремонтники виходять на об’єкти критичної інфраструктури, незважаючи на високий ризик обстрілів. Саме тому Фонд Андрія Матюхи підтримує реалізацію програми, аби важливі знання з домедичної допомоги стали обов’язковим елементом підготовки українських енергетиків.

Дитяча лікарня отримала сучасні інструменти за сприяння Андрія Матюхи

Окремим напрямом роботи фонду стала допомога медичним закладам. У 2025 році відділенню ургентної хірургії «Охматдиту» Фонд Андрія Матюхи передав інструменти Ligasure Mariland та Ligasure Exact з нанопокриттям. Завдяки цим технологіям лікарі можуть проводити відкриті та лапароскопічні операції з меншою травматичністю.

Щороку у відділенні виконують приблизно 800 операцій і подібне обладнання має ключове значення. Лише за кілька місяців після отримання нових інструментів медики провели понад 60 успішних втручань.

Це вже не перша допомога від Фонду Андрія Матюхи. Раніше «Охматдит» отримав систему Thompson для відкритих операцій. Завдяки їй хірурги провели більше сотні складних втручань і називають її незамінною у щоденній практиці.

Андрій Матюха підтримав ініціативу «Купи лот»

Благодійний фонд узяв участь в організації аукціону «Купи лот», який об’єднав футбольний клуб «Динамо», збірну журналістів України та інформаційне агентство «Центр новин». Завдяки цій ініціативі планують збудувати інклюзивний спортивний майданчик у Житомирі на території центру реабілітації та паліативної допомоги дітям.

Андрій Матюха підтримує такі проєкти, адже поєднання спорту та благодійності створює відчутний результат. Ця синергія приносить користь учасникам заходу і безпосередньо дітям, котрі потребують особливих умов для розвитку та соціалізації.

Фонд Андрія Матюхи долучився до гуманітарного проєкту Origami for Ukraine

Навесні 2025 року фасад Музею Києва прикрасили 5 тисяч металізованих птахів, створених бельгійським дизайнером Шарлем Кайсіном за участю українських школярів.

Основна мета ініціативи полягає у зборі коштів для поранених військових. Підтримати проєкт можна двома шляхами — зробивши вільний донат або придбавши одну з пташок за 10 євро. Уже вдалося зібрати понад 50 тисяч євро, які передадуть київському центру реабілітації.

Ця ініціатива стала прикладом того, як мистецтво може бути водночас естетичним явищем та інструментом благодійності, здатним об’єднувати міста, привертати увагу суспільства й приносити відчутну користь.

Системна робота Фонду Андрія Матюхи з перспективою на майбутнє

Фонд Андрія Матюхи поєднує різні напрями діяльності, але всі вони мають спільний вектор — створення довготривалих змін. Кожна ініціатива вибудувана так, аби мати системний ефект і формувати нові підходи до допомоги.

Від початку роботи організація зосередила увагу на кількох ключових сферах. Це підтримка, реабілітація та реінтеграція ветеранів, розвиток проєктів, які зміцнюють обороноздатність держави, а також гуманітарні програми у медицині, освіті, культурі й науці. Важливим напрямом є міжнародна співпраця, яка відкриває нові можливості для України.

«Допомога має бути основою для майбутнього. Фонд має всі можливості, аби дивитися далеко наперед та діяти системно», — наголошує Андрій Матюха.