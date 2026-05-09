Діяв на замовлення РФ: СБУ затримала кілера, який намагався вбити офіцера ЗСУ
Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата.
СБУ затримала кілера, який за завданням Росії намагався вбити високопосадовця ЗСУ до «річниці 9 травня»
Про це йдеться у повідомленні відомства.
«Контррозвідка Служби безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. В обласному центрі затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ. Затримання відбулося завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на „гарячу лінію“ Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу», — зазначили у повідомленні.
За задумом російських спецслужбістів, вбивство офіцера мало відбутися 9 травня, щоб створити вигідний Кремлю інформаційний фон для відзначення «дня перемоги».
Як встановило розслідування, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата. За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір’я.
За матеріалами справи, фігурантом виявився завербований ворогом рецидивіст з Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Після вербування він прибув до Одеси, де орендував квартиру для підготовки до замаху. Спочатку фігурант відстежив помешкання українського військовослужбовця, провів дорозвідку навколишньої території і обрав місця для засідки.
Далі агент отримав від куратора з РФ координати схронів, з яких забрав автомат АК-74 і два споряджених магазини. Щоб приховати зброю під час пересування містом, кілер використовував сумку з подвійним дном.
Під час обшуків у затриманого вилучено автомат з боєприпасами та мобільний телефон, з якого він координував свої дії з російським спецслужбістом. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, співробітники контррозвідки Служби безпеки зірвали спробу вбивства високопосадовця Сил оборони України. Іноземний кілер діяв за вказівками російських спецслужб.